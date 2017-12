Nuestras playas: zona Este del departamento, excelente

CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS RECREATIVAS – La Intendencia de Colonia, por intermedio del Departamento de Higiene, Dirección de Bromatología y Laboratorio, comunica a la población la clasificación de las aguas de las Playas del Departamento de Colonia, resultante de muestreos continuos realizados en el corriente año en los puntos que se detallan a continuación.

1- Balneario Blancarena EXCELENTE

2- Balneario Fomento EXCELENTE

3- Balneario Los Pinos EXCELENTE

4- Parque Varela MUY BUENA

5- Puente de Piedra, Rosario MUY BUENA

6- Paso Arballo, Rosario SATISFACTORIA

7- Parque Durieux, Rosario MUY BUENA

8- Playa Urbana Charrúa, Juan Lacaze EXCELENTE

9- Playa Urbana Verde, Juan Lacaze NO APTA

10- Balneario Santa Ana EXCELENTE

11- Balneario Artilleros EXCELENTE

12- Playa Urbana Ferrando, Colonia MUY BUENA

13- Playa Urbana del Rowing, Colonia MUY BUENA

14- Playa Urbana Balneario Municipal, Colonia EXCELENTE

15- Playa Urbana Real de San Carlos, Colonia MUY BUENA

16- Playa Agreste Brisas del Plata EXCELENTE

17- Balneario Oeste, Conchillas EXCELENTE

18- Balneario Zagarzazú, Carmelo EXCELENTE

19- Playa Urbana Seré, Carmelo SATISFACTORIA

20- Playa Urbana Treina y Tres Orientales, Carmelo SATISFACTORIA

21- Balneario Punta Gorda, Nueva Palmira SATISFACTORIA

22- Playa Corbacho, Nueva Palmira NO APTA

23-Playa Urbana Brisas del Uruguay, Nueva Palmira SATISFACTORIA

24- Desembocadura Arroyo Las Vacas Carmelo NO APTA

25- Parque Puerto Concordia, La Paz SATISFACTORIA

26- Parque San Rafael MUY BUENA

27- Playa Agreste El Calabrés, Colonia MUY BUENA

28- Playa Urbana Honda, Colonia NO APTA

29- Playa Agreste de los Piamonteses, Cosmopolita EXCELENTE

30- Playa Urbana Dársena Higueritas, Nueva Palmira SATISFACTORIA

31- Playa Urbana Oreja de negro MUY BUENA

32- Balneario Santa Regina EXCELENTE

A esta clasificación se llega mediante el cálculo de la Media Geométrica de 5 muestras consecutivas del Número de Coliformes Termotolerantes. Recordar que la playa se puede considerar también NO APTA para baños, cuando se registra un evento de “Espumas” de Cianobacterias o algas verdes, entendiéndose por “espumas”, la mancha de color verde que cubre zonas del agua de la playa y que se observa a simple vista, desde una distancia mayor a 5 metros.

Dicha INAPTITUD del agua se mantendrá mientras persista el evento.

La Intendencia de Colonia, mantendrá los controles y muestreos de las aguas de los sitios de recreación durante todo el período de verano, comunicando a la población en caso de surgir cambios en la clasificación de las playas.