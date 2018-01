Desarrollo Humano y Juventud amplió hasta los 55 años el acceso a estudiar Enfermeria en el Departamento

El Director de Desarrollo Humano y Juventud concretó este miércoles la posibilidad de que puedan acceder a estudiar Enfermeria en el Departamento de Colonia personas de ambos sexos de hasta 55 años.

Planchón Geymonat explicó que tienen prioridad personas con problemas económicos o en seguro de paro o sin empleo que puedan demostrar que no pueden pagar su carrera educativa a la cual accederán de esta manera con becas de hasta un 100 por ciento. Además el jerarca trasmitió que “…mujeres de hasta 55 años separadas o sin ayuda de sus esposos con dificultades económicas o sin posibilidades no solamente podrán acceder a estudiar sino que si viven en zonas rurales o localidades alejadas de Colonia; la Dirección de Desarrollo Humano y Juventud solventará sus pasajes para que puedan estudiar”, para así evacuar la limitante económica de “…querer y no poder porque no pueden viajar o no pueden darle de comer a sus hijos o estudiar a la vez”.

El titular de Desarrollo Humano y Juventud agradeció a la Escuela de Enfermeria de Colonia del Sacramento y anunció que se entablará contacto con todas las instituciones que se quieran sumar a estas políticas de responsabilidad social con las personas que necesitan. Al mismo tiempo Planchón anunció que luego de terminados los cursos en todas las carreras de Enfermeria se les envía el banco de datos con las personas que finalizaron los cursos y sus calificaciones a todas las instituciones mutuales del Departamento de Colonia para ser tenidos en cuenta para trabajar en los cargos y funciones a desempeñar pero; “…quien entra o no o las condiciones solicitadas por parte de las instituciones es algo que no nos podemos inmiscuir”. Lo que sí el Director de Desarrollo Humano y Juventud remarcó es que; efectivamente las Carreras vinculadas a la Enfermería y a las actividades de la Salud son las que han generado más trabajo en el Departamento de Colonia; “…por eso es importante ampliar la edad y el universo y ayudar a abrir la mente para darse cuenta que la experiencia y la responsabilidad de los adultos es algo importante a la hora de elegir un trabajador”.

ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA OBTENER BECAS PARA LOS CURSOS QUE OFRECE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA EN COLONIA:

EL DETALLE ES EL SIGUIENTE:

● AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN SALUD: Duración: 5 meses y medio- Requisitos: Primaria completa-

Comienzo el 22 de enero- Plazo de inscripción hasta el lunes 19/ 01 /2018

● SUPERVISOR DE HIGIENE HOSPITALARIA: Duración: 3 meses, Requisitos: Ser Auxiliar de Servicio, ayudante de Cocina y Tisanería-

● GUARDIA DE SEGURIDAD HOSPITALARIA: Duración: 2 meses, Requisitos: Primaria completa-

● RECEPCIONISTA TELEFONISTA: Duración: 2 meses, Requisitos: Primaria completa-

● ENFERMERÍA NOCTURNO: Duración: 23-24 meses, Requisitos: 3º año de Ciclo Básico-

● COCINA HOSPITALARIA: Duración: 2 meses, Requisitos: Primaria completa-

● EMERGENCIA: Duración: 3 meses, Requisitos: ser estudiante de 3º módulo de Enfermería o Enfermero- Frecuencia: 1 vez a la semana.

● HISTORIA CLÍNICA/ CODIFICACIÓN: Duración: 1 mes, Requisitos: 3º año Ciclo Básico-

● AUX. DE ENFERMERÍA EN VACUNACIONES: Duración: 4 meses, Requisitos: Ser Enfermero-

● AUXILIAR DE SERVICIO-AYUDANTE DE COCINA Y TISANERÍA Duración 5 meses- Requisitos: Primaria completa-

● ATENCIÓN AL USUARIO: Duración: 1 mes, Requisitos: Primaria Completa-

● ARCHIVO MÉDICO- Duración 8 meses y medio- Requisitos: 3º año de Ciclo Básico aprobado-

● FARMACIA HOSPITALARIA: Duración 9 meses y medio- Requisitos: 3º año de Ciclo básico aprobado-

Plazo de inscripción hasta el 15 de Febrero del 2018.

La Dirección de Desarrollo Humano y Juventud lleva adelante este programa que busca brindar la posibilidad igualitaria de acceder a estudiar a personas de ambos sexos hasta 55 años en cursos de formación y capacitación con inserción laboral rápida. Será importante para la selección la situación socioeconómica teniendo prioridad personas en seguro de paro o en desempleo como así Mujeres con hijos a cargo o sin empleo de hasta 55 años inclusive.

REQUISITOS:

Fotocopia de Carné de Salud vigente

Fotocopia de Cédula de Identidad vigente

Fotocopia de Credencial Cívica

Escolaridad original

EDAD PARA SOLICITAR BECA: hasta 55 años inclusive.

Retirar formulario de inscripción, en Dirección de Desarrollo Humano y Juventud o solicitarlo por correo electrónico.