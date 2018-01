Jamilla Olivera es la nueva Reina del Carnaval

Jamilla Olivera es la nueva soberana del Carnaval Uruguayo -para nosotros que no “de…generamos” cultura- y que creemos se deben respetar las raíces y cimientos culturales que nos legaron nuestros mayores -que también es CULTURA y de la buena, consideramos no debemos repetir, ni aceptar “por forceps” lo que nos quieren imponer-

cuestiones que podemos respetar pero no tenemos la obligación de compartir, para nosotros Jamilla es la Reina del Carnaval.

Como segunda Princesa del Carnaval montevideano fue electa Andrea Badell y como tercera Sofía Rodríguez.

Lamentablemente a las chicas y chicos, hombres y mujeres que participan hoy en este tipo de eventos y otros con todo derecho; muchas veces se les hace repetir -y en un marco que no pueden eludir- “una mentira”; que la terminan asimilando como verdad; les machacan y machacan la palabra “discriminación” – “inclusión” – muchas veces pseudo – “diversidad” que se termina creyendo que todo es lo mismo y todo está bien metiendo todo en una misma bolsa; sin evaluar y escudriñar el significado de tales conceptos. Por eso, a tener cuidado, pues hay cuestiones que no se

“generan”, son y como yo; creo que hay cientos de miles de uruguayos cultos -con alto nivel cultural, intelectual- que merecen por eso mismo el mayor respeto; no necesitan que grupos o colectivos minoritarios le generen nada. No hay nada que generar, lo que pueda venir de aquí enmás; SÍ; son “inventos antojadizos” del hombre / ser humano que tienen la necesidad espiritual de “recrearse” un lugar; “reinventarse un lugar” donde todo sea lo mismo; donde no se separa “la paja del trigo” y pareciera ser que la cocoa y el gofio es lo mismo; cuando son “bien diferentes”.

Para ello hay que “inventar” eventos, elecciones, jornadas distintas -que los mantengan SÍ incluidos en nuestra sociedad-; porque no todo es lo mismo; no todo es igual; es una mentira.

Lo que si corresponde sea igual; sin condiciones, es la igualdad de derechos para cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Los géneros jamás serán iguales. Sí se debe lograr IGUALDAD DE DERECHOS para ambos. Pero “tercer

sexo” por llamarlo de alguna manera no existe, lo pueden inventar si quieren, pero la fabrica sigue produciendo varones y nenitas; después el hombre puede “de…generar” Cultura y otras cosas más. Por eso…Cuidado!!! Atención! Estar alertas, remarcar, no significa discriminar, excluir, no respetar cosas diversas; es simplemente eso…remarcar: el pan es pan y el vino es vino.

Por eso lo del inicio: Jamila Olivera es la nueva Reina del Carnaval Uruguayo, para nosotros; le guste o no a una respetable minoría en nuestro país y así lo expresamos.

ALEX HERNÁNDEZ