Richard Read: “hay que tener mucho cuidado con la utilización de la herramienta del paro”

El dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida estuvo en La Mañana de El Espectador y como siempre fue explícito en sus manifestaciones y contundente.

Entre otras cosas Read aseveró: “…sigo siendo frenteamplista, y un frenteamplista crítico. No me siento identificado con muchas de las cosas de este Frente Amplio. Se necesita bajar la guinda al piso, que el proyecto país este nuevamente en la sociedad. Todo el tema tributario ha traído consecuencias, y son así, se le ha puesto cuarenta mil nombres a lo que es un ajuste fiscal, y un tarifazo, pero el uruguayo no mastica vidrio, hay cuestiones que no le gustan”.

“Entendemos que la Educación en Uruguay, como en muchos lugares de América Latina, necesita un viraje importante, ponerse de cara al siglo XXI, XXII, creo que no estamos bien, con el mayor esfuerzo que está haciendo mucha de la gente de la enseñanza no se logra alcanzar realmente ese nivel. Hay un sector de la gurisada que no asiste a la escuela, no va al liceo, que deserta en segundo año, que cuando va se aburre y por eso deja de ir”, añadió.

Read declaró en La Mañana, que el sindicato “tiene que estar comprometido con la sociedad, dejar de tener esa imagen corporativista que muchas veces nos lleva a tener una distancia con la población”.