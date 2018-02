BALCEDO: El sindicalista argentino que cayó “en paracaídas” y que nadie conoce

ES QUE “LA GOLA SE VA” Y LA FAMA ES PURO CUENTO ANDANDO MAL Y “SIN BENTOS”… – Ingresó desde dinero hasta lo que se pueda imaginar al país; hacía mucho vivía con su pareja derca de Punta del Este; pero al igual que Moravitto; parece que nadie lo vió, nadie de nuestro país tiene vínculos con esta gente. Parece ser normal que “tipos de esta calaña” se instalen en nuestro país; bajo la total omisión de controles o la aquiecencia – anuencia del agún amigote poderoso; que se hace “el tonto”; o asimplemente caen en paracaídas y se instalan bajo el desconocimiento -raro cuando participan en actividades sociales- total de público, gobierno, la sociedad toda. Fue un juez federal argentino -no uruguayo- quien el 24 de diciembre en la ciudad de La Plata libró un pedido de captura internacional contra el empresario y sindicalista Marcelo Balcedo y su pareja Paola Fiege.

Los argentinos se encontraban viviendo desde hacía años en Playa Verde, Maldonado, junto a sus tres hijos. Habitaban una lujosa mansión, usaban autos de alta gama —Ferrari, Porsche, Mercedes Benz— y tenían gustos caros: Rolex, Louis Vuitton, Cartier, Hilfiger no muy baratos que pasaban totalmente desapercibidos.

Ahora el dilema es quien se queda con la plata de Balcedo, que no llama para nada la atención sea defendido por los abogados -hoy pues cambió- De La Valle, Balbi asiduos actores en estos casos como suelen aparecer muy a menudo los Barrera, los Gumer Pérez; quienes parecen estar “tocados por la varita mágica” para ser llamados en este tipo de casos. Sin lugar a dudas vivivimos en un país muy generoso, que cada día mas se acerca “a un destape”, que se nos hace, muchos no quieren que llegue. Pero así están las cosas, un tipo, sindicalista -con gran poder económico- y dos países peleándo por ver a quien le pertenece, no hay dudas; un dinero “mal habido o generado”. Lamentable. Pasa aquí.