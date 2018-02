Caggiani sabe realmente lo que es EDUCAR, EDUCACIÓN…?

OPINION – El modelo institucional del Jubilar, Impulso y Los Pinos que Talvi y Da Silveira “prentenden vender”, resulta “caro, riesgoso y genera desigualdad”; comparándolo con el modelo “pinochetista” chileno.

“La educación segregada es el refugio conservador que reacciona ante los derechos de género”, maniestó Caggiani, consejero de Primaria.

Esta es mi opinión Sr. Caggiani, la mía, como la de miles de uruguayos, millones en el mundo, lejanos a comulgar con las ideas, pensamientos y acciones de Pinochet -a los que se está arreando o quiere “arrear” con el poncho- induciendo a que a la larga o la corta se diga a todo que SÍ- y…la cosa no es tan así; queriendo instaurar una “Nueva Era”, un “Nuevo Orden”, un Nuevo Sistema”.

Nueva/o de que ?…en qué? Queriendo inventar que? De…generando qué?… CULTURA – EDUCACIÓN es, buenos hábitos, buenas costumbres, respeto, enseñar valores morales, que no mutan; EL ENSEÑAR LO QUE ME CORRESPONDE a través de los ORGANISMOS QUE CORRESPONDEN; sin intervención “guiada” del Estado de como debo o no debo, quien educa a mis hijos, nietos o dónde los debo enviar o no; porque si no tendemos un manto de dudas sobre si definitivamente somos tan libres; tan democráticos, como nos jactamos, o en este SISTEMA debemos digerir “por forceps” las cosas que muchas veces nos quieren imponer algunos ineptos para sus cargos -copiando incluso, nada original- metodologías europeizadas, en un país al cual poco a poco con “algunas ideologías innovadoras” le quieren modificar su CULTURA a algunos que muy cultos, inteligentes y pensantes hay en nuestro Uruguay; con el discurso “DE…generando Cultura”.

Cada uno decide hacer lo que quiere y como quiera y se les respetará, pero “inventar”; generar “cosas nuevas”…que? Ya está todo inventado, el hombre no genera nada -simplemente copia y pega- a veces mal. Además los “verticalazos” -y bajadas de línea- siempre fueron un “mal síndrome” en todo tiempo en todo lugar y a toda hora vengan de donde vengan y no revelan AUTORIDAD sino AUTORITARISMO y eso considero no está bueno. Me trae malos recuerdos, de “feos procesos derechistas e izquierdistas”.

Por eso ni tan tan; ni muy muy, simplemente objetividad, raciocinio, discernimiento, capacidad -que a muchos politicos les falta- no todo lo nuevo es bueno; a veces confundimos; confundimos las palabras y las asimilamos mal, creyendo o nos quieren hacer creer que por ejemplo siendo “diversos” está TODO BIEN, que la palabra INCLUSIÓN significa “todos en una misma bolsa y bárbaro” y que a IGUALDAD DE DERECHOS de todos los ciudadanos se le confunde con otras igualdades; que hasta los que pregonan saben que no existe y que nunca será así porque biológica, genéticamente, la RAZA HUMANA -llámele así si quiere- tiene bien diferentes cada uno en su GÉNERO, su formación; hombre – mujer y esto no lo inventó ningún hombre – ningún iluminado.

Por eso, cuidado con las “bajadas de línea”, las imposiciones, lo “DE…GENERAR CULTURA”, respetable como todo, pero uno no tiene porque aceptarlo todo y con eso tampoco se está discriminando a nadie; simplemente remarcar y expresar lo que se piensa, se siente estando a veces de acuerdo y otras no. Y remarcar también que hay millones que piensan que la CULTURA, el ámbito, la educación, los legados que recibieron, son un cimiento firme, honesto, sobre los que se han desarrollado y forjado sus vidas y deben ser tan respetados -como las culturas “pseudo-innovadoras”, porque nada es nuevo- que hoy se nos quieren imponer. RESPETARLAS SÍ – ACEPTARLAS, somos libres de hacerlo o no; que no se le quiera hacer creer a muchos ignorantes que lamentablemente andan por el mundo; que cuando se genera “alguna grieta” viene sólo de aquellos que valoramos la CULTURA que ya tenemos -tal vez muy superior a la importada- y que queremos seguirla disfrutando y compartiendo tal cual, sin que nos molesten y sin molestar. Porque también nosotros seguimos teniendo la potestad y LA LIBERTAD DE ELEGIR Y DE DECIR lo que me gusta y a donde ir o no ir, o van o se educan mis hijos y de “velar”, de ver quienes los enseñan, los capacitan, porque sigo considerando que LA EDUCACIÓN EMPIEZA POR CASA, y que lo que SÍ; se aprende o nos enseñan si proviene en un alto porcentaje de los centros de enseñanza. NO CONFUNDIR GOFIO CON PAN RALLADO.

La igualdad a la que se debe aspirar es a la igualdad de oportunidades y a la posibilidad del desarrollo de las capacidades individuales. Ahí es adónde apunta “el modelo” de los liceos públicos de gestión privada. El Estado no asegura, ni cobertura, ni educacion de calidad y hay que reafirmar que EL ESTADO no esta por encima de los padres a la hora de decidir la educación de sus hijos.

Vuelvo a repetir: NO CONFUNDIR GOFIO CON PAN RALLADO.

Por Dante Hernani