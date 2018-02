Celíacos pagan canasta básica hasta un 400% más cara

OPINIÓN – Imagínate si la canasta básica -Común- aumentara en un soplo, de un lunes para el otro un 400%. Muchos uruguayos hacen “dribling” hoy para llegar a fin de mes -al igual que generaciones y generaciones- desde que soy pequeño vengo escuchando “está brava” la cosa -50 años- y todo está muy parecido, con diferente color; por no mencionar un dicho de los uruguayos bastante grosero.

Pero vea que pasa con los “CELÍACOS” en nuestro Uruguay -por lo general pensamos en nosotros nada más, aunque se escuchan muchos discursos inclusivos- vea Ud. Unos 30 mil uruguayos padecen celiaquía, una enfermedad genética que produce lesiones en el intestino. El único tratamiento con el que los pacientes pueden mejorar su calidad de vida consiste en retirar el gluten de la dieta, pero ese “medicamento” encarece su presupuesto y no siempre está a su alcance. Unos pocos supermercados grandes tienen un cuarto de góndola dedicada a los celíacos y los precios no bajan de los $ 100 o más. La mayoría de ellos, a su vez, son importados, lo que ayuda a que los precios se encarezcan.

Ser celíaco no implica solamente no comer trigo. Estas personas tampoco pueden ingerir centeno, cebada ni avena (de ahí la sigla TACC).

También deben cuidarse de la contaminación cruzada. Entonces tienen que buscar por cielo y tierra -no encuentran en todos lados- determinado jamón, cierta marca de mayonesa, tal o cual mermelada, etc., etc., etc. Algunos -sobretodo “los nuevos diagnósticados” pasan horas leyendo las etiquetas y recorriendo góndolas.

Esa dificultad determinó que los pacientes crearan grupos de WhatsApp y de Facebook, en donde se pasan los nombres de los lugares que venden las harinas sin gluten al por mayor. Forman grupos, “hacen Vaquitas”, se piden unos a otros; y en el interior -al cual se lo sigue mirando de “reojo” a pesar de tantos discursos integracionistas- ni hablemos.

Es “prácticamente imposible” conseguir alimentos que no contengan gluten, afirmó la presidenta de Acelu, Susana Tcheckmeyan, en declaraciones a la prensa. Si bien el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) ya entrega canastas de $ 800 -cuando algunos sin trabajar reciben algo más- con alimentos específicos a los celíacos de bajos recursos, el organismo se comprometió a enviarlas a domicilio a través del servicio del Correo Uruguayo a partir de este año.

Según datos de Presidencia, en 2017 había 550 personas que obtenían ese beneficio.

Mientras tanto otros, más de 29000 siguen esperando una solución que tarda en llegar, y aunque por allí se diga “que nunca es tarde cuando la dicha es buena”; en materia de SALUD llegar tarde puede puede ser una omisión fatal. Según los últimos datos hay 30.000 uruguayos -no son pocos y si lo fueran- diagnosticados como celíacos; los cuales piden exoneraciones tributarias pero eso hoy no estaria en la agenda del gobierno.

Tal vez ahora en año pre-electoral y en pleno siglo XXI, donde todos viven conectados pero a veces muy desinformados alguien se ponga “las pilas”.

¿Sabés? Un celíaco es una persona igual que tú; que yo…con los mismos derechos. Hoy se habla mucho de derechos…pero cada vez más, se hacen “menos los deberes”.

ALEX HERNÁNDEZ