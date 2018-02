Cortita y al pie, de primera

Es “vox populi” William Perera – Alvaro Rodríguez desembarcan en Artesano.

El hasta ahora técnico del “cacique” Zapicán asume un importante desafío, no es lo mismo dirigir equipos de la Zona B, a dirigir a un grande del departamento y más como Artesano. Rodríguez vuelve un poco si se quiere a su casa después de muchos años.

Facundo Waller y Gino Peruzzi son tricolores

El ex-xeneise es ya hoy jugador tricolor; mientras que en la jornada de ayer Facundo Waller el volante coloniense solucionó “el afaire” contratista – Plaza y es otro refuerzo para el Cacique Medina.

Todo listo: el 11 de febrero se larga Rutas de America

Se pondrá en marcha el domingo 11 de febrero, en pleno fin de semana de Carnaval y llegará a su fin siete días después luego de nueve etapas.

El primer día de actividad en la clásica prueba será con un prólogo en la ciudad de Salto con 4,7 kilómetros.

Cavani: Me gustaría volver a Uruguay para ganar la Libertadores

“Por ahora no quiero decir el equipo, pero yo siempre soy de los proyectos. Y si hay un proyecto importante, a mi me gustan los retos y me gustaría ganar la Libertadores”.