EUREKA!! En el siglo XXI parece ser que uruguayos pueden visualizar el país del “amiguismo”

NUNCA ES TARDE CUANDO LA DICHA ES BUENA – AHORA LE TÓCÓ A CARAM – Como es sabido hay de todos los colores y “pa que tengan”, pero en este Uruguay hipócrita parece que todo comienza con el día a día. Costumbre “ancestral” en nuestro país – el nene/a de…. amigo/a de… – y en todos los rubros – ramas – empresas, etc., etc., etc., que usted pueda imaginar.

CARAM BAJO LA LUPA

El jefe comunal de Artigas, Pablo Caram, no vio ninguna incompatibilidad o falta ética en el nombramiento de dos primos y una sobrina para cargos de confianza en su administración al frente de la Intendencia artiguense.

El intendente designó a su sobrina Valentina dos Santos como directora general de la intendencia y a sus primos Manuel y Rodolfo Caram como asesores en materia de Desarrollo Social y Desarrollo Productivo respectivamente, informó Telemundo este domingo.

Según Caram, algún “favor político” pedido por su agrupación y la falta de gente en Recursos Humanos le llevaron a nombrar a sus primos; mientras que dijo que a su sobrina se la había designado por su capacidad; destacando que era abogada de profesión y tiene una veterinaria.

Su actual pareja Karolina Gómez es directora de Cultura. Gómez manifestó a El Observador que asumió el cargo en octubre y que está en pareja desde hace un mes.

En tanto, los primos del cuñado de Caram, Augusto Rodríguez y Gustavo Dos Santos ocupan el cargo de secretario general y el de director de Tránsito. Pero descartó que fuera su cuñado quien le pidiera contratar a su personal de confianza.

Caram cree que estas denuncias son una “embestida política” contra su gestión y expresó que no le piensa pedir la renuncia a ninguno de sus familiares.