¿Hacia donde va el Uruguay? Un asesino que se paseaba impunemente desde diciembre

FISCAL PENAL DIANA SILVA SE MOSTRÓ PREOCUPADA POR ACCIONAR DE LA POLICÍA – No es la primera vez, la película vuelve a repetirse, luego de que los muchachos matan 1-2-3 personas -y siguen libres como si tal cosa- los detienen, casi diríamos “obligadamente”, pues parece ser que; “no hay otra”.

¿Qué esta pasando en Uruguay, dónde para muchos se ha “naturalizado” que te maten por $ 2?

Desde diciembre, la fiscal Diana Salvo libró unas cinco órdenes de allanamiento para dar con el delincuente, pero ninguna dio resultado.

En diálogo con El Observador Salvo, sostuvo que ninguna de las explicaciones que le dieron los oficiales del caso la “conformaron”. Si bien no quiso dar detalles de las razones que esgrimó la Policía y de los operativos de búsqueda para no entorpecer la investigación, para la fiscal resulta “rarísimo” que no se pudiera dar con el delincuente, ya que se entiende que es ubicable porque se mueve en un espacio relativamente reducido.

Ante los numerosos fracasos de dar con Pastorino –el último de ellos el jueves de la semana pasada–, Salvo planteó formalemente su preocupación ante la Fiscalía de Corte este viernes, para que su inquietud sea a trasladada al Ministerio del Interior. “Encuentran y desbaratan a varias bandas internacionales pero no pueden encontrar a un delincuente que se mueve en el ámbito doméstico. Es extrañísimo”, sostuvo Salvo a El Observador.