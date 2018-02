Llega el Carnaval a algunos barrios de Nueva Helvecia en el 2018

Ausentes barrios como La Estación cuna de pueblo, Barrio Los Sapos como deberia llamarse, aunque no suene lindo y figure con glamour en las marquesinas -ahora La Estación Muggin – Plaza de los Leones- que saben los Leones de Carnaval -su esencia-, La Zanja, el José Pedro Varela donde generaciones culturales hicieron del carnaval un icono – reflejo de la manifestación popular.

Bienvenido Carnaval! …pero no en un clima de “hay que hacer algo” por cumplir con un requisito; que la gente “vea algo”; aunque la esencia y la pasión falten a la cita, con poca autocrítica, repitiendo figuritas, pocos “cupleteros en escena: en definitiva, canto popular, no la esencia de la fiesta de Momo que es otra cosa mas allá de una puesta en escena. Plausible lo de la coordinadora, pero como en todos ámbitos deberia apelar a más miembros técnicos para digerir verdaderanente la esencia del Verdadero Carnaval. Autogestión, autocrítica y poner al frente de la Coordinadora gente idónea, que haya mamado Carnaval; no es simplemente armarnos un show arriba de un escenario, Carnaval es comunión de gente de pueblo, con vivencias de pueblo, trasuntadas en el sentir de grupos carnavaleros. No es simplemente montar un espectáculo más y mechar “rellenos” para tener una noche de música. Carnaval va mucho más allá.