Lo que muchos no salen o se animan a decir, lo dicen colegios privados

“QUE UN JUEZ DECIDA SI UN NIÑO REPITE O NO EL AÑO ES UNA BARBARIDAD” – Un juez de Familia; Gerardo Álvarez dió lugar al recurso de amparo para que una niña de cuarto año del colegio Santa María (Maristas de 8 de octubre) no repitiera; decisión que cayó no sólo mal entre los colegios privados, sino que preocupa a las instituciones.

Zózima González, presidenta de la Asociación de Institutos de Educación Privada (AIDEP), dijo a El Observador que un juez opinando sobre procesos educativos “es como un juez opinando sobre medicina y cómo operar”.

“Un juez que no conoce sobre procesos educativos, ni la reglamentación vigente es algo que desde el punto de vista ético y profesional no corresponde”, recalcó la jerarca.