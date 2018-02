¿No habrá que suspender de manera indefinida, dejarse de parches, le duela a quien le duela?

Y SI NO HAY FÚTBOL, QUE NO HAYA FÚTBOL – Tal vez al mundo de “los iluminados” que vienen hace tiempo -o alguno- “de…generando” CULTURA no les sirva que se pare el fútbol, hay muchos intereses detrás y muy poca organización y hasta ganas de erradicar los problemas de raíz. Esta es la CULTURA que nos han creado, de que todo vale y sea donde sea.

Que se pare el fútbol hasta que no se tomen las medidas que tienen que tomar y veamos que hacemos los uruguayos que somos tan “cultos” Cultura “casi cero”, al uruguayo le sacan el circo y no sabe como reubicarse. Ya le ganaron la pulseada a los árbitros de la capital con los grandes medios masivos presionando -cuando pararon una semana-; ahora en el INTERIOR pasa cualquier cosa y parece que nadie hace nada. Pregunto… ¿no vale nada la vida de un árbitro, su labor, de cualquier parte del INTERIOR? Hay que parar indefinidamente el fútbol hasta que no aparezcan medidas concretas.

Los arbitros de AIAF también tiene parte de responsabilidad en esto, cuando se es permisivo y flexible pasa lo que pasa -más allá de que la sociedad en gran parte está enferma- pues he visto arbitros “rotos”, golpeados mal en mi departamento y se siguió jugando como si tal cosa, cuando incluso habrían habido hinchas armados en alguna final de algún torneo también basta con el cuento de que los árbitros son los grandes olvidados. Lo que tienen que hacer los árbitros y a través de quienes correspondan es “ponerse los pantalones y bien puestos”; dejar de arbitrar por el mango. La profesión está por encima de cualquier categoría o dinero.

Por Alex Hernández

Organización del Fútbol del Interior

SUSPENSIÓN DE FECHA

El Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior, en virtud de la medida gremial adoptada por AIAF, comunica que ha resuelto SUSPENDER la fecha que debía disputarse el día Sábado 3 de Febrero de 2018, disponiendo que la misma programación se lleve adelante el Miércoles 7 de Febrero.

A tal fin, en el día de la fecha, se emitirá el Boletín Oficial con los detalles de los partidos a disputarse.

En caso de que existan eventos programados en la jurisdicción de los Sectores participantes en la competencia, deberán coordinar con el Consejo Ejecutivo de OFI la modificación a las fechas establecidas en el Fixture del Torneo.

Se solicita la máxima difusión de la presente.

Sra. Martha Costoya

Secretaria Ejecutiva

02.02.2018