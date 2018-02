Porque hay un sólo Dios y un solo intermediario entre Dios y los hombres: Jesucristo hecho hombre

– QUE SE MUEVE DETRÁS DE IEMANJA – No hay otra forma, otro camino para EL HOMBRE de religarse con Dios, de cruzar el puente que los separa, por sus iniquidades, falsedades, mentiras, engaños, corrupción, que acudir con un corazón contrito y humillado delante de AQUEL que dio su vida para que mundo no se pierda, sino tenga vida ETERNA.

Está escrito, JESUS es el camino, la verdad y la vida… si la conocieras y permaneciereis en su palabra SERÉIS VERDADERAMENTE LIBRE. Y esto lo saben brujos, curanderos, adivinos, falsos maestros, “pae” y “mae” de santos que en estos tiempos – tiempo de evolución “ficticia” donde estamos todos “conectados” pero menos comunicados, hay gente que aprovecha la necesidad de la gente que va en la búsqueda de un LLAME YA … o de algún personaje que se pasa jugando a la conga, por decirlo de alguna manera -adivinando por las madrugadas, tiene la solución mágica- y lucrando con la desesperación de la gente. Y se inventan marchan, corsos detrás de imágenes y falsas ilusiones para satisfacer por un ratito el alma del desesperado que no encontrará su verdadera PAZ hasta que no halle la verdadera -que no está en el mar- AGUA DE VIDA: CRISTO JESÚS, la gente no entiende, debe quitársele el “velo” porque el SEÑOR DE SEÑORES Y REY DE REYES juzgará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Por eso … ¿Qué se mueve detrás de estas movilizaciones “paganas!?:

15 Los ídolos de las naciones son plata y oro,

obra de manos de hombre.

16 Tienen boca, y no hablan;

tienen ojos, y no ven;

17 tienen oídos, y no oyen;

tampoco hay aliento en su boca.

18 Los que los hacen serán semejantes a ellos,

sí, todos los que en ellos confían.

¿Cómo? un Dios Omnipotente, Omniciente, Omnipresente, que SANA, Libera y prosppera; que conoce hasta el último cabello de tu cabeza, conoce tu corazón allí donde te encuentras, nececesitaría ser trasladado por el hombre de un lugar a otro – llevado en hombros – para estar cerca de cada uno. El está siempre, en todo lugar, quiere habitar en tu corazón y no necesita mas ofrendas y sacrificios que la entrega de tu corazón al AMOR DE SU GLORIOSO Espíritu Santo para que te haga verdaderamente LIBRE.

Seguramente en estas manifestaciones de fe -erróneas-, JESÚS es el autor y consumador de la FE, alguno saca provecho -unos pocos- y miles siguen atados, oprimidos, en angustia, depresión, tristes, dispuestos a una consulta más. Cuidado donde se busca la salida, Jesús dijo: yo soy la puerta estrecha y quien por allí pasare será verdaderamente libre. Ancha es la puerta del mundo, la que lleva a perdición. JESUS EL DIOS DE LA TIERRA – LOS MARES Y LO CIELOS, el es el Alfa y la Omega, el princio y el fin, lo demás son ideas, “pseudo-inventos” del hombre que en su mayoría lucran con la necesidad de la gente y seguro lastimando y dañando el CORAZÓN PURO INMACULADO DEL CRISTO DE LA GLORIA. El único que puede darte verdadero AMOR, PAZ Y LA VICTORIA FINAL.

Por eso sería bueno saber que se mueve detrás de esta manifestaciones creadas por “algún iluminado” que espiritualmente ni sana, ni libera, ni prospera, ni te hace libre. Simplemente estar alertas. Como decimos siempre, cada uno “hace de su cola un pito”; pero comunicadores y con capacidad de discernir en un mundo espirirtual muy profundo e intrincado -más en estos tiempos- como comunicadores tenemos el deber y como cristianos; de encender una LUZ DE ALERTA. No todo lo que brilla es oro. Recomiendo buscar a Jesus; sin sandías, sin barcarolas, sin sacrificios, sólo OFRÉNDALE TU CORAZÓN, sé humilde ante ÉL. CONFÍA EN EL Y EL HARÁ, NO FALLA. Sin embargo lo que te ofrecen algunos -que incluso usan el nombre de JESUS- es vana palabrería, egos, creación de hombre.

Por eso sería bueno saber que es lo que se mueve detrás de estas celebraciones paganas, la gente debería saber; por sobre todas las cosas y la clave está en el plano espiritual. Pero …si el Uruguay está como está…nada pasa por casualidad, tal vez debería levantar la mirada más al cielo – políticos- gobernantes- empresarios muchos – y dejar de mirar lugares, apoyar y concurrir a sitios… donde Dios no obra.

Por Dante Hernani.