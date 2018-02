Uno de los boletos mas caros del mundo

SE VIAJA COMO ANIMALES, TODAVÍA TE COBRAN …Y CARO – No es nuevo. Tampoco es un invento. No es solo información que nos llega; sino historias de vida y situaciones de las cuales hemos sido partícipes y de las cuales no es la primera vez que hacemos referencia. No por eso vamos a dejar de remarcarlo; el boleto urbano de Montevideo es el segundo más caro de Sudamérica, viajes sentado, colgado, “pungueado” o como fuere.

De cualquier manera parece ser que Montevideo es otro país -dentro de un mismo país- una pena; porque muchas veces desde allí “llega el bacalao cortado” -y el interior se lo tiene comer sin chistar en varios rubros- se deciden elecciones, resoluciones, ejecuciones sobre varios temas vitales; etc., que sin dudas siempre encuentra a aquellos “sub-jetivos” incondicionasles aquí; dispuestos a hacer el mandado que sea sin análisis alguno.

Aquí otra “perla” al collar que se pone y banca sin dudas el obrero uruguayo. El precio del boleto para el transporte urbano de Montevideo aumentó desde el 1º de enero a $ 36, para todos aquellos que pagan en efectivo.

De esta forma el valor del viaje en ómnibus dentro de la capital se transformó en una más de las tarifas que subieron su costo al comienzo de 2018, según datos comparativos, sería el segundo boleto más caro de Sudamérica. Pero…si te gusta bien y si no dale a la caminata o a la bici…como hace Martinez si aparece alguna cámara.

Las cosas por su nombre. En Montevideo viajar en omnibus es un suplicio. Y cuidado… que en algunos turnos inter-departamentales en muchísimas ocasiones se escucha …”un pasito más atrás …cerrá y vamos”.

Recaudar es la consigna; en cuánto al brindar un buen servicio; “casos excepcionales”. Es lo que hay valor; una pena nadie diga nada… estamos acostumbrados como decía el querido Pablo Estramín.

Alex Hernandez