Aclaremos: no todos “los gatos son pardos”

CUANDO LAS COSAS LAS LEES COMO QUIERES O COMO TE LAS CUENTAN – Días pasados recibimos un mensaje de un componente del Cuerpo Técnico de la Selección de Colonia lo cual no alegra porque nos siguen o por que alguien nos sigue y cuenta. De cualquier manera todo es bien recibido y no borramos nada de lo que nos llega. Por eso está bueno que se diga todo con altura.

En primer lugar decirle al Sr. Osvaldo Carro -quien envió nota a nuestra mesa- que aquí no se le falta el respeto a nadie. Y queremos remarcarlo por aquí -sin darle más valor al chifle de lo que el chifle vale- pues nos pareció de buen recibo la contestación a nuestro comentario deportivo -siempre estamos abiertos y escuchamos- pero no que se borrara la misma; no sabemos quién pero indudablemente alguien borró nuestra respuesta la cual fue hecha con sumo respeto; pero se ve que los argumentos eran válidos y no convenía se vieran.

Segundo, que no somos ningunos “improvisados”, simplemente que no hacemos “lobby”. Estar todos los días al lado de la selección y en todas las prácticas no es garantía de emitir “una información, sana, veraz y fiel de lo que acontece”- hay muchos mandaderos en el mundo de la Prensa y que acomodan la cola según venga la jeringa; así como están los que trasmiten lo real y fidedigno que los marca “como reales periodistas”.

Tercero, el que no nos vean -nosotros si los vimos y varias veces- no significa que no tengamos fuentes fidedignas, confiables y con el fiel reflejo de lo que sucede -tal cual si estuvieramos presentes- en una cancha de fútbol, como en otros tantos lugares donde surge la información.

Cuarto, y no es con el “diario del lunes” ni en la derrota, ni el verso de hacer leña “del arbol caído”; el fútbol coloniense -unificado como se le quiere mostrar a la gente- hace rato está caído; sino que ya con el “diario del jueves o viernes” hace años que venimos diciendo que en la Selección de Colonia no juegan “LOS MEJORES” y es nuestra opinión y la sostenemos -se puede compartir o no- pues nadie nos va a direccionar, ni sugerir lo que escribir, porque somos de los que pensamos que podrán “cercenarte muchas cosas”, “arrinconarte a través de ciertas circunstancias”, “apresarte en los deseos de complacer a todo el mundo” pero jamás podrán ni encadenar, ni dirigir, ni parar, menos hacer que expresemos nuestro sentir; pues lo primero y esencial que debe saber el hombre es que “los pensamientos son libres”. Y pensamos, claro que pensamos eso y lo expresamos con el mayor respeto y sin el ánimo de generar nada. Y lo expresamos sin ir en desmedro de los que están -nadie dijo que son malos, espantosos, etc- al contrario, muchos jóvenes de este grupo seguramente tendrán su revancha pues tienen grandes condiciones.

Pasa que en este país cuando se critica, los EGOS son tan grandes y en todos los ámbitos y rubros -vaya a lo político, carnaval, ni le digo el fútbol- que parece ser que no coincidir en algo, significa que se está en la vereda de enfrente. Demuestra poca capacidad de razonamiento, de consenso, aprendizaje, etc. Cuando tal vez, pueda ser un punto para llevarnos a la reflexión. El uruguayo no sabe separar, pero allá el que no sabe; es su problema. Deberá resolverlo. Nosotros tenemos bien clarito lo que escribimos, de donde proviene y de quien proviene. Alguna cancha tambien recorrimos, en lo local, departamental, a nivel profesional y quienes nos conocen bien; saben que de esto algo entendemos -tampoco todo- pero no se equivoquen. Tampoco andamos dando cuenta, nos conocen. Parece que ya en el Uruguay ni al truco se juega; alguien dice algo, Y SALE “retruco”; y allí si tratando de generar una grieta que no existe; al menos para nosotros, haciéndo creer -al menos a los amigos o conocidos- que la culpa siempre la tiene el periodismo o el periodista tal porque; bla…bla…bla y ahí nos vamos justificando, pero de autocrítica muy poco.

Por eso, a no equivocarse, aquí en la Federación coloniense hay que replantearse un montón de cosas -lo hemos hablado con algunos dirigentes, otros parece que ya lo saben todo- y a todos los niveles como ya lo expresamos -no hablamos jamás del trabajo o no del cuerpo técnico- hay que leer bien, tal vez trabajaron divino; pero los resultados fueron nefastos una vez más y quien sabe tengan revancha o no; en el FÚTBOL nunca se sabe, mire Ud. A Solari – Carli, campeones el año anterior con los juveniles y este año si te he visto “no me acuerdo”. Por eso no confundir gofio con pan rallado y a quien le quepa “el sayo” que se lo ponga. Somos periodistas, nos preparamos, algo de experiencia y un poco de autoridad para hablar de ciertos temas tenemos; sin tener que demostrar nada a nadie. Seguimos creciendo Gracias a Dios -y no precisamente por la selección- y son miles los seguidores y eso nos hace felices. Como hay otros que eligen otra opción y no nos disgustamos. Eso sí, no hacemos periodismo direccionado -puede gustar o no- ni recibimos nada de nadie, menos en este caso -Gracias a Dios- para poner que todo está bien; ni jamás lo haríamos. Sabemos hacia donde vamos y como caminamos.

Y claro que quedamos en conversar con Osvaldo Carro -quien nos parece una gran persona- lástima se borró nuestra respuesta y no se puede ver, y si alguien más lo desea también, nos dejó su celular gentilmente; y Gracias a Dios podemos hablar con quien sea y mirar a todo el mundo a los ojos. Pues como decíamos antes sabemos hacia donde vamos y como caminamos. Volviendo a repetir también que para nosotros, como para muchos en el departamento, faltan jugadores Clase A o los mejores… el motivo no lo sabemos, de unificación ni hablemos, es lo que pensamos sin dejar ninguna interpretación abierta.

Conocemos a muchos de los gurises del plantel, unos mas unos menos; y sabemos de sus condiciones, así como de la gente experiente y nunca los desacreditamos en cuanto a sus virtudes; pero…una cosa no quita la otra. Para nosotros hay jugadores que consideramos mejores -para algunos lugares- y esto no es de ahora, y no están, y lo pensamos y lo decimos, claro que sí. Si para los técnicos estos fueron los mejores, bienvenido sea, pero no tenemos porque estar de acuerdo, guste o no guste. El tiempo de “arrear con el poncho a la gente” ya fue. Y a los mal intencionados también hay que cortarlos de raíz; pues nosotros le contestamos a Carro internamente en un tono y texto realmente cordial; donde incluso nos dejó su número de telefono celular; cosa que hoy no aparece, pues alguien seguramente se tomo el trabajo de ELIMINAR MENSAJE …Y eso sí que no nos parece de buen proceder. Pero ya está. Creo escribí demasiado. Se agotó el tema. Para nosotros al menos. Hablaremos con Osvaldo, o con quien se quiera adherir, sin problemas, les abrimos las puertas, como lo hacemos con todo el mundo; eso sí …marcando la diferencia de “que no corremos detrás de todo el mundo”; no podemos estar en todas partes; pero que en estar bien informados no le cedemos la derecha nadie …seguro. Para nosotros la vida pasa por otros parámetros y la ética es clave. Más en estos tiempos que escasea. Simplemente resaltar y destacar como al principio, aclaremos, “no todos los gatos son pardos”. Y COMO SIEMPRE … LAS PUERTAS ESTÁN ABIERTAS…Y PARA TODOS.

Alex Hernandez