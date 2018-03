Combo 10 K. Colonia : entrega de cheques a instituciones y firma de Personería Juridica

UN DÍA HISTÓRICO PARA ORGANIZACIÓN, ATLETAS E INSTITUCIONES – En la jornada de ayer miércoles 7 de marzo se vivió una jornada especial en el Auditorio de CAMEC. Con la presencia del Dr. Mario Bürguer como anfitrión -en su casa y casa de la Combo 10 K- junto a miembros de la Organización, representantes de instituciones participantes de la competencia de mayor relieve que tiene el departamento en materia atletismo, también presente el Alcalde de Rosario Daniel Dibot; así como atletas; se hizo entrega de los cheques beneficiantes a aquellas instituciones que se plegaron durante la temporada 2017 – 2018 a la 9ª Edición de una competencia que ha sido homologada por la CAU.

Seguidamente se dió lectura al acta fundacional -por parte de la escribana Heydi Kleet- de una Combo 10 K. que a partir de la jornada de ayer cuenta con Personería Jurídica, un hecho no menor, para la Organización de este creciente evento deportivo, dónde Gianela Fonte fue designada como la primera mujer presidente de la Combo; Roberto Gonnet Secretario y Ariel Negín como tesorero, entre los cargos que se distribuyeron a los cuales se sumaron todos aquellos que etapa tras etapa vemos trabajando “codo a codo” para hacer de esta competencia una gran fiesta deportiva. Allí podemos mencionar a Roni Gasco, Edgar Rozza, Mabel Sassi, Jaqueline Lisisdini, Mireldi Cavia Gayol, Graciela Malán, Inés Deluchi desde su lugar -aportando, sumando de manera brillante- Dinora Bonilla trabajadora incansable, como esa brigada de chicos de CAMEC que voluntariamente se ponen “la casaca” de la Combo y desinteresadamente están allí al pie del cañón. Claro que no podemos nombrarlos a todos, pero en ellos el saludo y el reconocimiento a toda esa gente que ha hecho, hace y seguramente seguirá al firme para regalarle al departamento y al país “un paquete” deportivo, socio-cultural, turístico y promocional de los diferentes puntos -paisajes- que toca la gran familia COMBO 10K; que no nos caben dudas seguirá creciendo como lo viene haciendo edición tras edición.