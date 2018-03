Fue final en el Suppici. San José1 – Colonia 0

LA ROJA QUEDÓ POR EL CAMINO – GOL: Germán Alayón

Como optimistas esperábamos algo más de la roja coloniense. Vista la realidad y con el cuento “de la Colonia unificada” -verso que repiten algunos y otros que hacen los mandados y son obsecuentes a “proyectos insulsos”- sin objetivos claros -pero que sirven para sacar un pesito; tirarla para adelante- queriendo sostener lo insostenible; donde es indudable que sin ir en desmedro de los que componen hoy la selección; nadie descubre nada si decimos que en Colonia no juegan los mejores – hace tiempo; o al menos no están todos los que tendrían que estar. Y es un tema a replantearse ¿Cuál es el problema no sé… no es mi problema tampoco. ¿Por qué hay clase A que no se suman o no se citan?

Ojo !!! esto no lo decimos hoy…lo venimos diciendo hace algunos años, en los cuales se vienen dando todo tipo de desprolijidades -poca autocrítica- y en definitiva “el circo continúa” …pero lamentablemente faltan algunos actores, protagonistas de primer nivel que vaya a saber uno porque; no quieren ponerse “la roja”.

Es hora de una profunda autocrítica y a veces también tiempo de dejar algún EGO de lado y es de valiente, de buena gente, admitir que con ciertas conducciones hay cosas insostenibles y que si se les da lugar a otros, tal vez la cosa mejora.

Volvió a quedar afuera Colonia. Ni hablar que el reconocimiento al plantel que dejó todo -nada que objetarle, a mi si me citan a la selección voy-, no está el problema ahí, tal vez sea tiempo de cambiar alguna cabecita, establecer algún proyecto serio, a mediano y largo plazo y no mentirnos “al solitario” pues es cierto que Colonia es una selección de las grandes; que desde la cúpula deberá hacerse una profunda autocrítica y ver cual es el eslabón de la cadena que no encaja. Materia prima hay… después creemos que buenos tecnicos también. Grandes técnicos para pararse firmes delante de un plantel de envergadura, 2 o 3 solamente y un sin fín de tecnicos con “el carnet” -las carpetas todo el escritorio a cuestas, conceptos memorizados claritos- pero cuando hay que trabajar en el verde gramado -el que come “la vaquita”- y hacer rodar la de cuero, tienen un montón de falencias en el campo de batalla, no alcanza con los diplomas, si bien pueden aportar. Se necesita algo más de calle, boliche y mostrador….y mucho olor a vestuario.

Colonia se queda por el camino, teniendo materia prima, teniendo jugadores “clase” A, a lo largo del departamento, pero falta justamente, lo que muchos por ahí repiten -a manera de mandados y de quedar bien con Dios y con el Diablo- o de un lado o del otro; pero de “unificadas” no hablemos más muchachos. Hablemos de una buen revisión a nivel de los estamentos del fútbol todo coloniense -estructuras dirigenciales- y un replanteo de una Federación que año a año se debilita más y más. Es el tiempo de dar un viraje. Hay que animarse. Incluso alguno de estos muchachos puedan tener su revancha, por que no….hay muy buenos elementos.

Pero…para que funcione la fábrica, el propietario o manda más, el gerente, el capataz, el encargado de personal, deben ser el ejemplo “de idoneidad” para las funciones; sino por más que los funcionarios dejen todo, aún con capacidad; la estructura en algún momento se resquebraja y no da frutos. Pasa en Colonia. Y no es culpa de San José que en 180 minutos en base a “la carpeta” de los García, los “Chumbo” Hernandez y alguna individualidad como Alayón o Gil, fue superior en el balance general de los dos juegos.

Una pena, pero es así. Seguro habrá revancha para muchos de estos jovenes y seguro llegará algun timonel que endereze el barco y tome conciencia que Colonia debe estar unificada de verdad -no el cuento de ahora- y cuando así sea volverá a disfrutar de los títulos de otrora. Seguro que sí…materia prima sobra. Faltan los “Chefs”, los que elaboren….los que piensen UN MENÚ; no diario, sino a largo alcance con perspectivas de futuro y salir de la “chiquita”, ver que hacemos y a quien dejamos contentos año a año…El MENÚ debe estar pensado de cara al futuro,… alzando la mirada y dejando de pelear por “las chacritas”. CAPACIDAD por sobre intereses de cualquier tipo. Otra vez será. Ojalá comiemnce a ser a partir del año que viene.

Alex Hernández

FOTO : Fútbol Florida