Fútbol Senior Internacional : la L.S.E.de C. recibió a El Carmen de Ecuador

Se jugó este jueves en el Parque “Raul Gugelmeier” de la ciudad de Nueva Helvecia – Colonia elencuentro por la Copa “Hermanos de América” entre la Liga Senior Este de Colonia y El Carmen de Ecuador.

Con la presencia de la Sra. Alcaldesa María de Lima quien dió el “puntapié inicial” y entregó en nombre de la Liga local el Pabellón Nacional a los visitantes, se llevó a cabo un interesante acto protocolar que dió paso al juego.

El triunfo fue para la L.S.E.de C. por 4-0 en un resultado que no reflejó en los números lo que fue el “juego global” en sí , ya que por momentos el elenco ecuatoriano mereció igualar el tanteador fallando en el “puntillazo” y allí pudo cambiar el trámite del juego. No fue así; marraron 3-4 chances clarísimas; llegó el segundo un golazo de Daniel Guerra -había abierto la cuenta Darío Tourn- y allí se bajó el telón. Llegaron dos goles más de Carlos Mederos para los colonienses, el cansancio hizo mella -las 24 horas de viaje se hicieron sentir- y el buen manejo de balón con Alejandro Méndez como “el titiritero” -la figura del partido- de su equipo volcaron definitivamente, trámite y resultado en favor de la Liga del Este Coloniense.

Un lindo partido, bien jugado con figuras interesantes -a destacar lo de Axel Zambrano, Manuel Bermeo, el guardameta Cherréz en la visita- en ambos conjuntos, – López el “Maca” Pino, Guerra, Mederos -que hoy se vuelven a ver las caras en el Estadio del Club Nacional de Nueva Helvecia a partir de las 16:15, hora de Uruguay- 14:15 del Ecuador.