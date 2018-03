Indiferencia, Omisión, Incapacidad, Un lugar fuera del mapa … ¿Qué?

NO REDITUABLE PARA ALGUNOS SEGURO – Por Dante Hernani – El cartel ubicado en una de sus cabeceras “reza”: Monumento Histórico Nacional – Puente Negro – Año 1902 .

Debajo se resume el significado. ¿A quién le importa? En un mundo donde parece ser que el significado de las Palabras ya no se condicen con el diccionario, el respeto escasea y de valores morales ya casi está perimido hablar; donde todos luchan por los “derechos humanos”; pero pocos defienden a los “humanos derechos”, ya está casi todo dicho…a quien le va a importar el Puente Negro; enclavado en un rinconcito de tierra al cual le han quitado -por no decir sustraído- todos los servicios, -como en los pueblos del lejano Oeste quedan, la Oficina del “sherif” (comisaría), las iglesias que llegaron con la fundación y casi obligatoriamente dos servicios de Salud para no obviar un derecho de asistencia lógico.

Y nos siguen “llegando gringos y les abrimos la puerta”, incluso le cedemos o tratamos a cambio “de espejitos” alguna parte de del territorio, mientras las raíces se van secando, la historia no se respeta, se cae a pedazos, se muere….” y el que no llora no mama y el que no afana es un gil “cómo lo estampó en su inigualable Cambalache, el gran Discepolín.

¿Qué es? … Indiferencia. Mirar para otro lado, “hacerse el chancho rengo “, total, La Paz C.P no me inclina la balanza ni para un lado ni el otro -pocos votos-, su gente parece tener otro valor, distinto, por lo menos al que me puede ofrecer algún extranjero, allí mismo o en algún otro punto del país.

Omisión. Cuando no se asiste, no se presta atención, ante un hecho que denota que algo – alguien está enfermo, se cae y no puede levantarse por sí, se muere, …Si no asistimos a la Historia a quien nos marcó el rumbo…qué? ¿Lo dejamos morir al Puente Negro… NADIE atiende a ese Monumento Histórico Nacional?

Incapacidad. De generar y buscar los recursos necesarios -que no me vengan con el verso que se necesitan demasiados- que a veces están cerca y no les echamos mano. A veces, no es tan difícil y se lo quiere hacer ver como muy difícil. A veces es una cuestión de actitud, aunque en lo económico no puedan haber muchos réditos personales, ni colectivos.

Un lugar fuera del mapa. Para aquellos que tienen la posibilidad -diría casi la obligación- están en el lugar y en el ámbito que sea, pudiendo ir en rescate de la Historia sin dejarla caer, morir…¿qué es Villa La Paz C.P …un lugar fuera del mapa?

¿Por qué no el PUENTE NEGRO? Me parece maravilloso, claro que sí los rescatistas que llegan y los que se involucran en esos “grandiosos rescates” aquí en el departamento de Colonia y en otros -que no quedan dudas se mueve muchísimo dinero y está bien- pero…no sobra “un paracaídas” para salvar ese gigantesco puente -por su significado-, que fue cimiento, guía, ruta, testigo del florecimiento de regiones que hoy disfrutan, recordando tal vez con el cuento de algún anciano; el sonido, los inimitables acordes de sus tablones que acompañaron el crecimiento de tantas generaciones.

¿Entonces qué? Lo vamos a dejar morir porque si nomás al Puente Negro. Es hora de que alguien, como dicen los pibes hoy …”se ponga las pilas”.

¿O si no…qué?

Indiferencia, Omisión, Incapacidad, Un lugar fuera del mapa …qué?