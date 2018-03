Intendencia entregó 12 becas a jóvenes del Departamento

Con la presencia del Intendente de Colonia Doctor Carlos Moreira Reisch, el Director de Cultura Maestro Oscar Alfredo Peraza, el Director de la Universidad de la Empresa Guillermo Jasidakis, el Tesorero de la Universidad de la Empresa Enrique Giner y la Directora de la Sede Colonia de la UDE Ana Burgueño, se llevó a cabo el acto de entrega de los certificados de becas a 12 jóvenes de este Departamento, para que puedan realizar sus estudios universitarios, de acuerdo al convenio firmado entre la Intendencia de Colonia y la UDE.

Bajo la consigna que los jóvenes del Departamento realicen sus estudios cerca de sus hogares, la Intendencia y la UDE implementaron este Programa, que se cumple por segundo año consecutivo.

A continuación laq lista de jóvenes que accedierohn a las becas:

Sebastián Willebald de la Fuente Rosario Lic. Informática

Natalia Cabrera Colonia An. RR. HH.

Carlos García Colonia Téc. Dis. Gráf

Fernando Oviedo Colonia Téc. Dis. Gráf

Stefany Bentos Colonia An. RR. HH.

Estéfany Cabrera Colonia An. RR. HH.

Paola Collazo Colonia Téc. Gerencia

Andrea Figueredo Tarariras An. RR. HH.

Ariadna González Santa Ana Téc. Gerencia

Paulo Núñez Colonia Téc. Gerencia

Bruno Ferreira Valdense Téc. Agro

Cebeana Debenedetti Carmelo Téc. Agro