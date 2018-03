Juan Lacaze: Delito bajó un 40% en dos meses y el GPSU pide ampliar a 100 el cupo para efectivos en el PADO

El delito en Juan Lacaze entre los meses de enero y febrero se redujo significativamente, en el orden del 40%, pero aún más importante, se redujo la virulencia y la agresividad de los mismos.

Así se desprende de los datos oficiales brindados al Grupo Puerto Sauce Unido (GPSU) por el Comando de la Jefatura de Policía de Colonia, cuyo análisis revela que en ese lapso en la Seccional 8ª (zona urbana) en 2017 hubo 54 delitos, y en el mismo período durante el presente 2018 hubo 34 delitos. Por su parte, en la Seccional 16ª (zona suburbana) en enero y febrero de 2017 hubo 40 delitos, mientras que en el mismo lapso del presente año hubo 24 quebrantamientos.

Pero además, se ha modificado la modalidad y la agresividad de los delitos, ya que entre octubre y diciembre pasados había habido una seguidilla de hechos violentos (asaltos, rapiñas, etc.) protagonizados en ocasiones por individuos encapuchados y munidos de armas de grueso calibre, mientras que en los dos meses considerados se han denunciado hurtos menores, como el robo de cuatro tirantes, algunas tablas de encofrado y hasta un helado,

“Que haya descendido el crimen, para el grupo, y para la localidad toda de Juan Lacaze, es muy importante, pero más aún lo es que haya cambiado sustancialmente el tipo de crimen, aunque naturalmente a lo que todos apuntamos es a que la delincuencia, la local y la foránea, desista de tomar a Juan Lacaze como escenario para sus acciones. No queremos violencia ni delincuencia en nuestra ciudad”, señalaron integrantes del GPSU.

La semana pasada el GPSU, representado en la oportunidad por Iván Altolaguirre, Gabriel Gabbiani y Tomás Mesa, mantuvo una reunión en la Escuela Departamental de Policía (EDP) de La Paz (C.P.) con el Comando de Jefatura, integrado en la oportunidad por el Director de Coordinación Ejecutiva y vocero del Jefe de Policía, Crio. Mayor Daniel Carro, el Jefe de División Unidades Especiales, Crio. Mayor José Andino, el Director de Información Táctica, Sub Crio. Sugar Vasella, el nuevo Jefe de la División Territorial N° II, Crio. José Luis Borges, el Encargado de la Seccional 8a. de Juan Lacaze, Sub Crio. Alejandro González, y el Encargado de la Seccional 16a., Sub Crio. Claudio Lima.

Tras interiorizarse de la situación en su ciudad, el GPSU recorrió las instalaciones de la EDP, interiorizándose del actual funcionamiento, que ha sufrido modificaciones en virtud de los cambios en la carrera policial.

La reunión fue catalogada como “muy ilustrativa y fructífera”, tanto en lo que concierne a las estadísticas manejadas como respecto al accionar y procedimientos llevados a cabo en la zona, “claro que manteniendo la Policía la reserva a la que está obligada respecto a ciertos hechos, personas y otros detalles que hacen a las investigaciones”, se indicó. Uno de esos procedimientos, precisamente permitió desbaratar una importante banda de traficantes de droga, ligada a varios hechos delictivos en la ciudad, deteniéndose a ocho personas que prestaron declaración en la Fiscalía Letrada de Rosario, disponiendo posteriormente el juez la libertad de dos de ellos y la formalización en relación a seis de los encausados bajo la imputación de “un delito de negociación de estupefacientes (Art. 31 del Decreto-Ley 14.294 y modificativa)”, disponiéndose como medida cautelar la prisión preventiva de los mismos por el plazo de 90 días.

Respecto a las próximas actividades, los vecinos señalaron que “tenemos solicitada una reunión con la Fiscalía de Rosario hace cerca de un mes, pero todavía no nos ha respondido, lo que nos llama poderosamente debido al tiempo transcurrido, durante el cual nos hemos reunido en varias oportunidades con autoridades policiales, legislativas y de la Junta Departamental de Colonia”, señalaron los integrantes.

En cuanto a otras tareas, indicaron que “vamos a presentar al Ministerio del Interior una nota destacandoel buen resultado del PADO en la ciudad, pero precisamente por ello, interesados en que esa tranquilidad que parece empezar a verse en Juan Lacazese traslade a todas las localidades del departamento, vamos a solicitar al Ministerio que a través de la próxima Ampliación Presupuestal contemple la posibilidad de incorporar el financiamiento de otros 50 cupos para otros tantos agentes en el PADO de Colonia. Pero además, que sean efectivos ajenos a nuestro departamento los que cumplan tareas administrativas y ejecutivas, y que sean agentes colonienses los que se sumen al PADO, ya que sabemos que hay personal interesado en hacerlo pero no hay más cupos. Esos 50 nuevos cargos permitirían incrementar a 100 los efectivos del PADO en todo Colonia, lo que permitiría reforzar las tres Divisiones Territoriales y tendría un mayor efecto disuasivo en todo el departamento”.

“Paralelamente, en la misma nota vamos a recordarle al Ministerio su compromiso de dotar a Juan Lacaze de cámaras de videovigilancia cuando se concrete la próxima adquisición de estos instrumentos, ya que son elementos que han probado ser, en la mayoría de los casos, altamente efectivos al momento de distinguir sospechosos o infractores, ya que no es sólo la cara sino otros detalles los que muchas veces conducen a la identificación del transgresor”, finalizaron.