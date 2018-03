La semana que Jesús no salió a hacer turismo, sino que cumplió su palabra

LOS MIS MISMOS QUE LE GOLPEARON LA ESPALDA Y VITOREARON, LUEGO LE TRAICIONARON – De igual manera JESÚS no se apartó de su cometido y de la Voluntad de su Padre. Aún sabiendo que en el se reflejaba toda la deidad; era DIOS hecho hombre; no se bajó del burrito a mitad de camin – sabiendo lo que le esperaba, lo que ya estaba escrito. Y vino y entró en Jesrusalén y cumplió con los pasos establecidos en las escrituras, para dar su vida por tí, por mí, toda la humanidad -para hacerse cargo de tus faltas, tus errores, sanarte, limpiarte, restaurarte y darte una vida plena, en abundancia, dar la salvación a tu alma- y al tercer día levantarse -su tumba está vacía- JESUS ESTÁ VIVO, TE AMA NOS AMA y es grande en misericordia para aquellos que le buscan con un corazón dispuesto, sincero, quebrantado.

JESÚS -no es uno más- no es una Energía, no es uno de lo tantos CRISTOS que se le inventan al mundo “globalizado”, lleno de falsos maestros; JESÚS ES DIOS MISMO; una persona perfecta; se hizo carne y caminó entre nosotros para mostrarnos que en SU VOLUNTAD – EN SU PALABRA, se puede vivir con rectitud, honradez, fuera del Sistema Corrupto y bajo su bendición; no haciendo de las leyes “un chicle” según los réditos politicos.

Con el Domingo de Ramos se inicia la Semana Santa y en este día se recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, aclamado por la multitud, días antes de su pasión, muerte y resurrección. … El color litúrgico del Domingo de Ramos es el rojo, debido a que se celebra la Pasión de Cristo.

El Domingo de Ramos es la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, para dar comienzo a su pasión y muerte en la cruz. Este día da comienzo a la Semana Santa. Es conocido con este nombre ya que estas ramas de olivo fueron puestas en el camino de Jesús cuando ingresó montado en un asno.

JESÚS VIVE …y es real, no es una historia bien narrada, por eso en esta semana especial te invitamos a un tiempo de refelxión; de sumir “tus egos”; enfocarte en el ÉL; abrir tus oídos a sus PALABRAS y no tantas huecas filosofías, falsas docrtrinas, vanas palabrerías, cursillos por doquier que lo único que buscan es negociar y “lucrar” con las vidas, pero no llegar a dónde puede llegar uno sólo: EL AMOR DE JESÚS -totalmente gratis- a lo más profundo de tu espíritu, tus coyunturas, tu alma.

Por eso lo del principio; en esa libertad que ÉL te ha dado …incluso ese “libre albedrío” o “libertinaje” que tu te has tomado; ÉL te contempla…y no te juzga …SOLO TE AMA.

Tú puedes hacer lo que quieras esta semana…pero yo quiero recordarte que: …”precisamente el CRISTO DE LA GLORIA -DEL PODER- EL QUE TE DA LAS VICTORIAS – el que te AMA así tal cual y como eres; esta semana ” conmemorativa” – “recordatoria”; de negocio para muchos paganos; JESÚS no salió a hacer TURISMO. Vino a dar su vida por tí… ¿Qué amigo de los que se jactan serlo hoy daría su vida por tí? Hasta dónde su fidelidad. Déjame decirte JESÚS ES NUESTRO ÚNICO AMIGO FIEL. Has probado tantas cosas…pruébalo a ÉL, seguro no te falla.

Por Dante Hernani