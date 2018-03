¿Qué pasará con Santiago… no habrá que Unirse Más Que Nunca?

OTRA VICTIMA DEL SISTEMA Y DE LO MAL DENOMINADOS “DEPORTES MENORES” – Parece estar en riesgo su continuidad al más alto nivel competitivo. La causa. Varias. Pero una esencial, fundamental sería el retiro del apoyo de ANCAP; quien no le renovaría el apoyo económico y esto sin dudas le genera dificultades al piloto para lograr el presupuesto que requiere y un daño casi irreversible a su carrera deportiva, según se pudo saber.

En medio de todo esto -idas y venidas- entre noviembre 2017 y enero 2018, recibió nuevas ofertas para ingresar en la IndyCar. También le propusieron competir en las 500 Millas de Indianápolis, lo cual sería un hecho histórico para Uruguay, informó Referí a través de el Observador.

Por más tentadoras que fueran las propuestas, todas fueron descartadas porque era imposible reunir el presupuesto para comprometerse con el equipo.

Debido a ello, confirmó a Belardi a fines de enero que competiría para ellos por segundo año consecutivo pues de lo contrario, también se hipotecaba la posibilidad de correr en IndyLights.

Braian Belardi quiere la revancha de 2017 y esperó a Santiago hasta un tiempo prudencial. Lo concreto fue que el joven oriundo de Miguelete firmó y cuando lo hizo, se comprometió a un programa deportivo con el equipo Belardi que incluye las 10 fechas de la IndyLights más alguna prueba si tenía margen económico.

Ese contrato se firmó en base a un presupuesto que, entre tantas idas y vueltas, finalmente Urrutia pudo redondear en algunos casos incluso con un compromiso verbal, según Referí.

Complicada la situación de Santiago -el chico coloniense- que mientras tanto tiene que entrenar, prepararse mental y físicamente, ver como auto-sustentarse en un Sistema perverso que despilfarra y “apunta hacia otros lugares y deportes” – Uniéndose Más que Nunca; pero muchas veces dejando “tirados”; por el camino a miles de jóvenes que no pueden desarrollar su potencial cualquiera sea la disciplina, pues primero “hay que tapar agujeros”, nivelar cuentas fiscales y después si “sobra algún vuelto” les tiramos alguna migaja, a lagún deportista que aparezca con condiciones extraordinarias. Ojalá no sea el caso -que Urrutia no vea dañada su carrera- por falta de apoyo -a todos los niveles- porque estamos en presencia de un deportista de elite -un joven- quien se ha ganado un lugar por méritos propios, nadie le ha regalado nada y esto si que sería “un cachetazo” grave al DEPORTE de nuestro país.

Por DANTE HERNANI