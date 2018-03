Proponen crear la “Marca Colonia” para productos que cumplan exigencias de calidad

La diputada Nibia Reisch (Partido Colorado) y el empresario Jorge Sanguinetti Martins mantuvieron una reunión con el intendente Carlos Moreira a fin de proponerle instituir el sello “Marca Colonia” para los productos que sean de nuestro departamento y cumplan con determinadas exigencias de calidad.

La propuesta había sido promovida por Jorge Sanguinetti Sáenz durante su campaña como candidato por la colectividad colorada hacia la Intendencia de Colonia, pero nunca logró cristalizar.

En diálogo con la prensa tras la reunión, Sanguinetti Martins, hijo del ex candidato a intendente y ministro de Transporte y Obras Públicas, señaló que “con la diputada Nibia Reisch estamos trayéndole el tema a la intendencia, que creemos que es el lugar justo para apoyar una idea que no es nueva, pero que todavía no se ha realizado. Como mi padre apoyó mucho esta idea a Nibia le pareció interesante que yo viniera a acompañarla, y es la idea de crear la Marca Colonia”.

“Todos sabemos, nos damos cuenta, nos han dicho cuando andamos por el país, que los productos de Colonia son de excelencia, son reconocidos, son una marca regional pero no una marca formal. Son una marca regional donde de repente se cobijan los mejores productos y de repente los que no son tan buenos. Y ahora lo que nosotros queremos es que eso sea certificado, que atrás de la creación de una ‘Marca Colonia’ haya algo que la respalde técnicamente y que cuando la gente en todo Uruguay, y por qué no en el exterior, cuando vea esa marca sienta el respaldo de un producto que está hecho con las mejores técnicas, con las mejores garantías, y que eso beneficia a los productores de Colonia”, señaló.

“Todos sabemos que hoy la gente está pensando principalmente en productos alimenticios de una manera increíble. Nunca escuché en mi vida hablar tanto de comida, ni de alimentos, y de virtudes, defectos y peligros como se está dando ahora. Le gente está pensando mucho en el tema y muchas veces sin una orientación que le permita saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Se ve algo en una red social y parece que eso ya está certificado. Pero nosotros queremos que la intendencia dé un respaldo para que sí la gente esté segura de que eso es bueno y lo puede consumir”, manifestó.

“Esto va a beneficiar mucho a los productores de Colonia, porque hoy la gente está dispuesta a pagar por un producto orgánico, certificado, más que por otro producto. Normalmente gastamos en cosas que no son tan importantes como el alimento, y en definitiva somos lo que comemos”, consideró Sanguinetti.

Sanguinetti explicó que es similar a lo que en Europa se llama “productos con denominación de origen”. Indicó que “pasa con el champagne, con el coñac, pasa con los quesos en Francia. En Uruguay no se ha dado, no lo tenemos y no tenemos por qué no tenerlo, especialmente en Colonia. No sé si es algo que se pueda extrapolar a todos los departamentos del país. Creo que nosotros sí estamos en condiciones. Hay que estudiarlo mucho, hay que pensarlo bien, y hacerlo con serenidad. La intendencia tiene que poner los recursos necesarios, Creo que puede ser una cosa de largo aliento, de largo plazo. Hoy estamos sembrando algo que puede ser importante para el futuro, esto no es inmediato porque las cosas que son buenas no se logran de un día para el otro. Necesita mucho trabajo atrás”.

La diputada Reisch, por su parte, manifestó que “ya desde la Junta Departamental habíamos impulsado esta idea. Junto con el ex edil Jonil Maleplate lo planteamos en un par de oportunidades, pero sin éxito. En ese momento las autoridades departamentales no vislumbraban los beneficios que esta iniciativa le podría aportar al departamento”.

“Esta es una propuesta que sólo brinda beneficios. A los productores e industriales del departamento les permite mediante el sello de calidad ‘Marca Colonia’ dar un valor agregado a sus productos con los consiguientes beneficios económicos, que le permitan seguir invirtiendo en el desarrollo de sus emprendimientos. Es un atractivo para nuevos inversores, con la consiguiente creación de nuevos puestos laborales. En los últimos años en nuestro departamento se han perdido miles de puestos de trabajo, y esta es una propuesta que puede generar muchos de ellos. Colonia le tiene que dar señales a los inversores, y esto puede ser un llamador porque le da un valor agregado a los productos que se elaboren en nuestro departamento”, señaló.

“No sólo se aplica para el sector agroindustrial. Es también darle el sello de calidad al desarrollo turístico, a la gastronomía, a la hotelería, a la cultura, al sector de servicios, etc. En definitiva, es una propuesta que puede traer el reconocimiento explícito de la calidad en nuestro departamento, con el consiguiente beneficio económico y creación de nuevos puestos laborales”, expresó.

Respecto a la repuesta del intendente, Sanguinetti dijo que el jefe comunal “contestó que era una iniciativa que le parecía que él podía apoyar, le gustó la idea, nos señaló alguna persona que de su confianza, de su conocimiento, que siempre ha estado alrededor del tema y se mostró entusiasta”.

“Lo noté con mucho entusiasmo, con muchas ganas de apoyar la idea porque él sabe los problemas que están teniendo los productores de Uruguay y de Colonia y por lo tanto ve que es una acción que la intendencia puede dar y que es una ayuda que va a permanecer para las buenas y para las malas, y que va a ayudar a que el departamento se siga desarrollando”, finalizó Sanguinetti.