Clásico: Nacional hizo “casi todo” y no pudo, Artesano sólo una parte del “libreto”

FUE EMPATE: NACIONAL 1 – ARTESANO 1 – El tricolor de Claudio Jourdán fue muy superior futbolísticamente en esta oportunidad al rojo de Perera, y fue desde principio a fin, dónde en ningún momento la visita este miércoles – Artesano – dió pie en bola en cuanto al sostén del balón y elaboración colectiva de juego.

Nacional desarrolló conceptualmente un partido casi perfecto manejando todos los fundamentos futbolísticos a disposición, pero…falló en uno clave; definición. De haber estado fino en el “puntillazo final” el score pudo haber sido favorable y hasta abultado para los locales. Sin embargo, el fútbol es esto -por ello atrapa- y hay una regla clara, que dice Tanto Marcado, y que también especifica que aquel que la meta mas veces en el “trampero será el ganador del juego”. Y esta vuelta la metieron una vez cada uno, y fue empate, mas allá del trámite.

Artesano llegó muy poco, casi nada sobre el arco de San Martín -tal vez sólo una con la mirada puesta en el gol- y fue sobre los 10′ del primer tiempo, cuando llega por aire, un centro, el árbitro muy cerca que ve una falta en el área tricolor -pita penal- y el “Nico” Barrios que canjea por gol.

Ventaja roja, en un partido raro desde el principio, conversado -todo se protesta- , el albo que lo va a buscar, se lo pierde Lucas de Olivera primero, un cabezazo de Matías Daghero después; y varias pelotas que cruzan el área de Lucas Quintana -de muy buen partido- con peligro, sin concretarse, pero con la sensación de que el empate podía caer en cualquier momento.

A los 33′ se va expulsado Alfonso -se apresura el arbitro a nuestro entender-, 1′ después se va Soria -doble amonestación- producto de su inexperiencia para estos juegos, mas alllá de sus condiciones, y a los 45′ se expulsa solo Fabiano Perera -al igual que su compañero- luego de una falta pitada a su favor, lanzando un pelotazo lejos que ameritaba otra amonestación y la roja.

Así se fue la primera parte, con Nacional buscando y Artesano defendiendo.

SEGUNDO TIEMPO TODO EN CANCHA ROJA

Y no quedaba otra Nacional a buscar, y Artesano a defender con “uñas y dientes” con un hombre menos -a esa altura 9 hombres-; sabedor de que su rival no le iba a dar tregua. Y tal cual. Nacional se paró en terreno adversario, buscó por afuera con la sociedad Suárez – Pérez; por adentro con Herrera, Bombi, soltando a Germán Cabrera; Fabricio González como “titiritero” y generó no menos de 4 -5 chances clarísimas de gol que marró; algunas de manera inexplicable.

Se va expulsado -bien- Sebastián Olivera y se equiparan numericamente (9-9). No cambió para nada el panorama. Y allí aparecieron Quintana, algunas veces para decir que NO, un gran trabajo a destajo en el fondo -todo coraje de Matías Begle-, sacando a como de lugar y el “canario” Barrios con su presencia hasta que aguantó. Algunos movimientos positivos para reacomodarse en el fondo, como la entrada de Mauricio González; y en cuánto a generación de fútbol, quedó en el debe casi total; sólo Matías Echevarría que cuando la controlaba trataba de “guardarla” algunos segundos para aguantar el chaparrón y muy poco, para que los de arriba pudieran quedar con espacios de cara a San Martín que miró el juego tranquilamente.

A los 30′ llega lo que se husmeaba en el Estadio tricolor: el gol del empate. Tiro de esquina, Germán Cabrera que anticipa a todos, la desvía con golpe de cabeza al segundo palo -bonita definicón- y pone el 1 -1. Quedaba muchísmo. Nacional fue para liquidarlo y no pudo, o no supo. Artesano esperando el final sabiendo que de acuerdo al trámite el empate era un buen resultado. Y fue empate nomás. A Nacional -hizo casi todo- le faltó “el toque final”, meterla adentro. Artesano cumplió con una parte del “libreto” y zafó, deberá trabajar y mucho en la segunda parte del libro; creación, juego colectivo y generación de chances ante el arco rival, sobre todo ante este tipo de rivales. Un clásico “preparatorio” que sin dudas servirá para de ambos lados seguir trabajando, ajustando, afinando varias cuestiones.