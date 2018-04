Comité Organizador del Mundial Femenino Sub 17 de FIFA en 5 K Mujer

Integrantes del Comité Organizador del Mundial Femenino Sub 17 de FIFA, del cual Colonia será sede, estuvieron en la actividad de la 5 K Mujer Me Quiero, Me Cuido.

En una acción de integración y difusión, con un stand donde el público se podía fotografiar y retirar folletos y calcomanías, durante toda la jornada llevada cabo el pasado sábado 14, en la Rambla costanera de la ciudad de Colonia del Sacramento.