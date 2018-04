Desde la cárcel, Lula acompañó la victoria del Corinthians

CÓMO FUE SU PRIMER DÍA EN LA CÁRCEL

Por ESTADIO CONTENIDO – En su primer día en la cárcel, el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva conoció uno de los principales desafíos a los presos de otros Estados atrapados por la Lava Jato: la inconstancia del clima, que amanece frío, se calienta mucho por la tarde y la gela por la noche . El preso recibió en la mañana de este domingo el mismo pan con mantequilla y café negro servido a los otros detenidos que están en el carcelado de la Policía Federal. Sólo en sus habitaciones de 15 m² con baño privado en el cuarto piso del edificio, Lula pudo acompañar por la TV la victoria de su Corinthians sobre el Palmeiras. El Alvinegrou paulista conquistó el Campeonato Paulista en los penales.

Allí, antipetistas y partidarios de Lula se manifestaban – y peleaban. La noche anterior había sido marcada por el conflicto entre manifestantes, por el humo de incendios y bombas tras la llegada del petista. Lula bajó del helipuerto sobre la sede de la PF y fue conducido por los agentes a su celda, preparada a pedido de la Operación lava Chorro para el inicio del cumplimiento de su pena de 12 años y 1 mes de prisión en el caso del triplex del Guarujá (SP) ). Entonces tuvo el primer contacto con sus abogados: Cristiano Zanin Martins y el amigo y ex diputado del PT Sigmaringa Seixas.

“Lula está bien, pero indignado con la situación”, dice abogado

Allí se quedaron hasta la medianoche, cuando dejaron al ex presidente en su celda, que no tiene rejas, sino una puerta común de madera. En su primer día preso, Lula recibió la misma comida de los demás detenidos: el almuerzo llegó a las 11h. Alrededor de las 15h, sus abogados regresaron. Zanin y Sigmaringa llegaron a ver el inicio del partido con el ex presidente, pero salieron antes del final. “El presidente está bien, aunque indignado.” La defensa alega que el proceso tiene “motivación política”.

Informe : O DÍA -BRASIL

FOTO: El consejo del ex presidente Lula publicó una foto de él con la bandera del club con el mensaje ‘Gracias, Timón’ en su cuenta de Twitter el domingo – Reproducción / Twitter