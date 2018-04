Gustavo Castellini: “El gobierno miente, la madre salió de la cárcel y nunca apareció”

Gustavo Castellini, el hombre que llegó a Montevideo desde Salto hace diez días junto a su hijo Iojan de 5 años, aseguró que la versión del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) sobre que la madre del niño lo estaba buscando “es mentira”. “Ella salió de la cárcel y nunca apareció, ella sabía dónde era mi casa y nunca fue”, dijo a El Observador Castellini.

Según informó Telemundo, en la mañana del viernes ambos se presentaron en la Puerta de Entrada del Mides, en Convención y Paysandú, que coordina los traslados a los distintos refugios. Allí le informaron que sólo recibían madres con hijos, no padres.

“En el Mides no me pidieron ningún dato, sólo me dijeron que no había solución para mí porque no había hogares para padres con niños, y ahí me quedé con impotencia, salí llorando y me fui para los canales de televisión. Si me pedían datos no me iba a negar a darlos”, afirmó.

El Mides informó por medio de un comunicado que no pudo ayudar al hombre que estaba en situación de calle con su hijo porque no quiso aportar sus datos ni los del niño. Además, minutos más tarde la ministra Marina Arismendi, informó a través de su cuenta de Twitter que la madre del niño “existe y lo buscaba”.

Según Castellini eso tampoco es cierto. “Ella anda en la droga y con gente que se droga, andaba en la plaza del Entrevero y ahora anda en Colonia supuestamente. Cada vez que iba a mi casa me robaba plata, le robó el celular a mi hijo. Cada vez que iba, iba a hacer daño”.

El hombre contó que se fue a vivir a Salto con su pareja, y para eso vendió su casa y dejó su empleo pero luego de que se separó decidió regresar porque acá tiene “más posibilidades de trabajo”.

“Yo nunca precisé nada, a mi hijo nunca le falto nada. Yo andaba con los dedos para afuera con un champion roto pero a mi hijo no le faltaba ropa ni calzado”, afirmó.

Luego de que se informó que un trabajador de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) le había brindado alojamiento, la noticia se viralizó y Castellini recibió decenas de llamadas, muchas de las cuales derivaron en donaciones.

“Es impresionante todo lo que he recibido. Están llegando las donaciones, recibí ropa, comestibles, cama, colchones, sillones, roperos y eso. Ahora estamos solicitando una tele y una heladera”, explicó. Incluso cuando contó que estaba con un abogado que se había presentado espontáneamente para ofrecerle su ayuda.