Inauguración del ciclo del Hogar Estudiantil de Colonia en Montevideo

Este jueves 5 a las 16 horas el Director de Desarrollo Humano y Juventud Ricardo Planchon Geymonat estará inaugurando el ciclo del Hogar Estudiantil de Colonia en MONTEVIDEO para el año lectivo 2018.

Son 62 jóvenes de Familias que de otra manera en su gran mayoría no podrían estudiar Carreras Universitarias. Buena escolaridad y su situación socioeconómica fue fundamental para su selección. El Hogar Estudiantil de Colonia es el mejor Hogar Estudiantil del País por sus instalaciones físicas que son de muy buena calidad además de su ubicación estratégica. Además esta monitoreado por Profesionales las 24 horas, Psicólogo y Asistencia Social y Docentes hacen un trabajo totalmente profesional , los chicos están cuidados y aprenden reglas de disciplina y de convivencia. Cuartos de excelente nivel con aire acondicionado y una cocina industrial con cámara de congelado y conservado de alimentos única en este tipo de Hogares además de salas de estudios con todo el equipamiento lo hacen diferente.

Planchon Geymonat terminó diciendo que: “…nosotros desde la Dirección de Desarrollo Humano y Juventud sólo gestionamos pero esto es gracias a la gente del Departamento de Colonia que hace su aporte y que me acompaña en entender que la Principal Política de Desarrollo Humano y Social hacia las familias más vulnerables es darle capacitación posibilidades de estudiar y crecer y poder tener una profesión” . El Director de Desarrollo Humano y Juventud agregó que en 15 días estarán también incorporándose 38 Jóvenes inaugurando el Hogar en Colonia del Sacramento que estarán estudiando y trabajando en la ciudad de Colonia . Esto hace que la inversión de la Dirección de Desarrollo Humano y Juventud sea importante ya que los pocos recursos se invierten bien , “nuestra tarea es darle la posibilidad de Estudió y de trabajar pero los Padres deben estar cerca , ese es el principal consejo… “ – el tiempo que no se está ahora no se recupera – “… y la mejor inversión es estar cerca de sus hijos… “, terminó diciendo el jerarca . El acto de inauguración 2018 será este Jueves 5 a las 16 horas en el Hogar de la Dirección de Desarrollo Humano y Juventud ubicado en la calle Jackson entre San Salvador y Durazno y estarán presentes en Intendente de Colonia además de los jóvenes beneficiados.