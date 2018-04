LBC formativas: arranca la temporada 2018

La semana del 7 al 13 de abril estará dando comienzo el torneo organizado por la LBC de formativa.

Para la temporada 2018, serán 10 los equipos que participaran del campeonato, y ellos son: Estudiantes El Colla, Independiente de Juan Lacaze, Colonia Rowing, Juventud de Colonia, Atlético Valdense, Carmelo Rowing, ACJ de San José, Flores, Artesano y Plaza de Nueva Helvecia.

La primera fecha enfrentara a los siguientes equipos:

Independiente vs ACJ

Valdense vs. Plaza NH

Colonia RW vs. Juventud

Flores vs. Estudiantes

Carmelo RW vs. Artesano

Nuevamente se competirán en 5 categorías, sub.11, sub13, sub14, sub16 y sub18.

Se llevara tabla de posiciones en las todas las categorías menos en sub 11, pero esta ultima y la sub 13 puntuaran el punto de presentación para la tabla anual, sumándose los putos obtenidos en las restantes categorías

Cabe destacar a partir de este año los torneos Sub 16 u Sub 18 se definirán en sistema de play off entre los equipos ubicados en la primera y segunda posiciones al mejor de 3 partidos con ventaja de localia para el equipo mejor ubicado.

INFORME LBC: Carlos Andrés Font