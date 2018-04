Llamado abierto para ocupar tres cargos de maquinistas

La Intendencia de Colonia llama a aspirantes para cubrir 1(un) cargo de Maquinista de 1ra AdE 3 para Moto-niveladora Zona Oeste del Departamento, 1(un) cargo de Maquinista 1ra AdE 3 para Bulldozer, 1 cargo de Maquinista de 2da. Ad 6 para Cilindro Compactador en Zona Centro del Departamento de Colonia, dependiente del Departamento de Obras.

REQUISITOS

Cédula de Identidad

Credencial Cívica.

Edad preferentemente no mayor a 45 años

Certificado de antecedentes judiciales.

Jura de la Bandera.

Constancia de domicilio expedida por Seccional de Policía correspondiente, factura de (OSE, UTE, ANTEL etc.) EXCLUYENTE. No serán inscriptos residentes que no cumplan específicamente con lo establecido en las distintas zonas.

Carne de Salud vigente.

Certificado médico que conste aptitud para desempeñar tareas a desarrollar.

Con experiencia en operación de la maquina especifica a la que aspira a ocupar el cargo.

Acreditación documental comprobada de dicha experiencia, con listado de empresas u organismos en los cuales fue contratado.

Para trabajos a realizar en las zonas para las cuales se hace el llamado, pudiendo excepcionalmente extenderse a otras zonas.

El período de inscripción será del 30 de abril al 11 de mayo de 2018 en Departamento de Obras sito en calle Rivadavia y calle interna anexa a Palacio, en horario de atención al Público 12.15 a 17:00.