Lula cierra negociación con PF y decide entregarse este sábado

Juez afirmó que está “vedada la utilización de esposas en cualquier hipótesis” – El juez Sergio Moro ordenó la detención del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (PT) y le ordenó que informe a la Policía Federal en Curitiba hasta las 17h de este viernes (6).

Lula no se entregó en el plazo determinado. Que se encuentra en la sede del sindicato, en San Bernardo do Campo.

Según el asesor de prensa de la 13ª Vara Federal de Paraná, el ex presidente Lula no puede ser considerado prófugo y tampoco tendrá incumplido orden judicial al no presentarse después de este horario.

Lula fue condenado por Moro, en el caso de la triple de Guarujá en julio de 2017. En enero, los TRF-4 jueces confirmaron la convicción y votaron para aumentar la pena por el PT de 12 años y un mes de prisión.

El ex presidente Lula decidió entregarse a la Policía Federal este sábado, tras la misa que se celebrará por la mañana en São Bernardo do Campo (SP) en homenaje a la ex primera dama Marisa Leticia. El petista se reunió al final de la noche con aliados y abogados para acertar los detalles de la presentación.

Lula intentaba negociar con la PF para que la orden de prisión se cumpliera sólo el lunes (9), pero hubo acuerdo para que el petista se entregara el sábado. El ex presidente quiere presentar a los policías en el Sindicato de los Metalúrgicos del ABC de manera voluntaria, pero todavía hay dudas sobre la manera en que dejará el edificio en que está desde la última quinta (5).

Él pretende evitar enfrentamientos entre militantes y los agentes que serán enviados para arrestarlo. El PF será enviar un coche para recoger caracterizado erróneamente al ex presidente, de acuerdo con los abogados de la PT (Camila Mattoso, Marina Dias y Bruno Boghossian)

Fuente: Folha de Sao Paulo