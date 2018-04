Reisch mostró satisfacción tras aprobación de la Ley de Fibromialgia

La diputada Nibia Reisch (Partido Colorado) mostró su satisfacción luego que la Cámara Representantes (C.RR.) aprobara en forma unánime la ley que reconoce a la fibromialgia como enfermedad en nuestro país.

El texto aprobado reconoce a la fibromialgia como enfermedad, declara “De interés nacional” el tratamiento de este mal y promueve que se encare la investigación de sus agentes causales, su diagnóstico, la asistencia integral y la rehabilitación.

Asimismo, propone que el Ministerio de Salud Pública (MSP), en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), impulse un programa con la participación de los prestadores de salud públicos y privados, que incluya la difusión, detección y atención de la patología. Además, plantea que sea declarada como una enfermedad crónica y como tal se integre a las prestaciones básicas del SNIS.

Por otro lado, el texto establece que el BPS dispondrá la constitución de juntas médicas especializadas (reumatólogo, fisiatra, psicólogo, psiquiatra) con el fin de determinar los casos de incapacidad parcial o total, transitoria o definitiva, derivados de la fibromialgia, a los efectos de la determinación de derechos jubilatorios o pensionarios.

Asimismo, determina que la fibromialgia no será causa de discriminación en ningún ámbito y, en particular, no podrá ser invocada como causal legítima de despido en la relación de trabajo, tanto en el sector público como en el privado.

Al respecto, la diputada Reisch mostró su beneplácito por la aprobación del proyecto y señaló que “en la Comisión de Salud lo estudiamos, aprobamos por unanimidad y sugerimos al plenario la aprobación de la iniciativa, que también lo sancionó por unanimidad”.

“Esta ley constituye el primer paso para llenar un vacío, instalar en el centro de las preocupaciones y de las políticas públicas un tema que hasta ahora no lo está y que tiene componentes de carácter cultural vinculados con el abordaje de esta enfermedad y las respuestas que hasta ahora se dan desde el sistema de salud”, explicó la parlamentaria.

“Pero también le exhortamos al ministro de Salud Pública para que se avance en que sea una prestación obligatoria la cobertura del tratamiento integral para personas con diagnóstico de fibromialgia y que se establezcan normas de acceso a medicamentos y otros recursos terapéuticos”, finalizó Reisch.

Que es la fibromialgia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y organizaciones médicas internacionales reconocieron a la fibromialgia en 1992 como una patología de reumatismo no articular, que se caracteriza por un cuadro de dolor músculo-esquelético crónico y generalizado de origen desconocido, sin que existan otras patologías o alteraciones que lo expliquen.

Es una patología que sufren aproximadamente 70.000 uruguayos de entre 30 y 50 años, de los cuales las mujeres son el 90%. Sin duda, este problema tiene un impacto no sólo a nivel personal sino también familiar y laboral en quienes lo padecen, porque afecta su calidad de vida, por minusvalía o por incapacidad.

Se asocia con dolor crónico generalizado, fatiga y cambios de estados de ánimo. Las personas que sufren esta condición sienten “puntos sensibles” en el cuerpo, en el tejido blando, que duelen cuando se los presiona. Se encuentran principalmente en piernas, brazos, codos, cuello, hombros, espalda y cadera. Además pueden tener adormecimiento de las manos y pies, dificultades para dormir, rigidez en los músculos por la mañana.

No existe una cura, pero las medicinas, dormir suficiente, llevar una dieta saludable y hacer ejercicio pueden ayudar a controlar los síntomas.