Sendic en Colonia: “quiera o no quiera , Mujica es el mejor candidato”

Raúl Sendic, afirmó en declaraciones a 1050 AM Radio Uruguay que el ex-presidente José Mujica es el mejor candidato del Frente Amplio para las próximas elecciones nacionales.

“Creo que el único que nos garantiza 100% que vamos a ganar las elecciones es Mujica”, sostuvo Sendic en Colonia del Sacramento, en el marco de la gira nacional que viene realizando con su agrupación política.

Sobre el período de cuestionamientos a su gestión – manifestó a la emisora- al frente de Ancap; que lo que le tocó vivir fue “fue peor que el exilio” y que se mantuvo firme gracias al apoyo de muchas personas, nombrando en concreto a Mujica, que “ha sido un gran respaldo en todo este tiempo”.

Según Sendic “me han querido destruir, pero esto no me destruye ya que tengo en mi padre un gran referente que ha pasado situaciones mucho peores”; además dijo que tiene una muy buena relación con José Mujica quien hoy es el único candidato que le garantiza al Frente Amplio ganar las próximas elecciones. Sobre las críticas de sus compañeros respondió a Radio Uruguay que hablará con ellos, pero no les reponderá a través de la prensa.