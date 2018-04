SUB 15: los chicos jugaron la 4ª y este sábado ponen 5ª

UN EMPATE TRICOLOR, DERROTA DE VALDENSE, LIBRES ESPARTA Y ARTESANO – Sólo dos equipos helvéticos jugaron por la fecha pasada del Torneo Dptal.de Fútbol “95 años del Club Esparta”.

Nacional logró un punto ante Rosario Atlético; mientras que Atlético Valdense cayo ante Colegiales.

AQUÍ RESULTADOS – DETALLES Y LO QUE SE VIENE – LA 5ª

FECHA 4

SERIE 2

NACIONAL (Cardona) 2 vs 1 PEÑAROL (Centro)

NACIONAL (Centro) 5 vs 1 UNIÓN (Cardona)

LIBRE: STA. EMILIA (Cardona)

SERIE 3

C. VALDENSE (Helvética) 2 vs 3 COLEGIALES (Rosario)

EST. EL COLLA (Rosario) 0 vs 3 MARACANÁ (Tarariras)

LIBRE: ARTESANO (Helvética)

SERIE 4

NACIONAL (Helvética) 0 vs 0 ROSARIO ATL. (Rosario)

PLAZA (Tarariras) 3 vs 4 PEÑAROL (Tarariras)

LIBRE: ESPARTA (Helvética)

FECHA 5

SERIE 2

NACIONAL (Centro) vs STA. EMILIA (Cardona)

Sábado 7 de abril — 16.30 hs. — Cancha de Nacional

UNIÓN (Cardona) vs NACIONAL (Cardona)

Sábado 7 de abril — 16.00 hs. — Cancha de Unión

LIBRE: PEÑAROL (Centro)

SERIE 3

EST. EL COLLA (Rosario) vs ARTESANO (Helvética)

Sábado 7 de abril — 17.30 hs. — Cancha de Est. el Colla

MARACANÁ (Tarariras) vs C. VALDENSE (Helvética)

Sábado 7 de abril — 19.00 hs. — Cacha de Peñarol *

LIBRE: COLEGIALES (Rosario)

SERIE 4

PLAZA (Tarariras) vs ESPARTA (Helvética)

Sábado 7 de abril — 15.00 hs. — Cacha de Peñarol *

PEÑAROL (Tarariras) vs NACIONAL (Helvética)

Sábado 7 de abril — 17.00 hs. — Cacha de Peñarol *

LIBRE: ROSARIO ATL. (Rosario)

* TRIPLE JORNADA EN TARARIRAS (Cancha de Peñarol)

FECHA 3

SERIE 1

INDEPENDIENTE (J. Lacaze) vs REFORMERS (J. Lacaze)

Sábado 7 de abril — 16.00 hs. — Cancha de Independiente

URUGUAYO (Centro) vs EL GENERAL (Colonia)

Sábado 7 de abril — 16.30 hs. — Cancha de Uruguayo