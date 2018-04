Uruguay: pareciera ser que si no dices a todo que SÍ te repudian

OPINIÓN – ¿QUIENES SON LOS INTOLERANTES, DE QUE SE TRATA ESTA “ONDA GLOBALIZADORA”? – Uruguay ha sido arrastrado sin dudas política e ideologicamente y metido en la misma bolsa; por la famosa “ola de la globalización”; donde parece ser que todo lo que aparece se descubrió hoy; y todo está bárbaro.

A nadie escapa que en Uruguay, hay sectores tan radicales y en todos los ámbitos y espectros, que el pensar o manifestar algo diferente; en lugar de respetarse, pone al sujeto en la “vereda de enfrente”. Aquí o SOS de Nacional o Peñarol, parece bárbaro, pero aquel que ve el fútbol objetivamente e incluso opina en contrario sobre su equipo ante determinadas situaciones ya no es “el hincha verdadero”. Aquí SOS; y lees La República o el Observador o Búsqueda, y si por ahí alguien quiere ver y analizar concienzudamente lo que se informa, según relojee más a uno u otro, ya eres de un bando o de otro. Aquí SOS del FA o pasas a ser “facho – tradicionalista”, anti-obrero de una; o a la inversa, y nos quieren “INVISIBILIZAR” una grieta – nos quieren hacer creer que no existe y que se crea exprofeso -; dónde el manifestar una opinión diferente ya te pone del “otro lado”.

Hoy yo no sé… , si es tan así, que se han ganado tantos DERECHOS como se dicen o se han hecho alguna concesiones a personas respetables que piensan y sienten distinto, y que se manifiestan libremente sin problemas; muchas veces y en la mayoría captados; “aprovechados politicamente” para sacar algún rédito ya que las promesas y las utopías centenarias han venido cayendo “efecto dominó”, y de alguna manera se necesita exponer en la pantalla “alguna ideología” que jamás podrá IGUALAR LOS GÉNEROS -entre otras cosas- si podrá brindarle a hombres y mujeres LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EL MISMO TRATO ANTE LA LEY en todas las circunstancias.

Por eso no hay que dejarse llevar por la “ola”. Hay que pensar. Hay que reflexionar; y por sobre todas las cosas respetar. Si no es una BURDA MENTIRA; “EL CUENTO DE LIBRE EXPRESIÓN”; eres sólo libre de hablar; pero si al otro no le gusta -o algún alto rango en algún lugar se molesta- ya te repudian, “te encasillan” y eres el malo de la película o el retrogrado, aquel que se quedó en el tiempo. Cuidado!!! pensemos …no hay nada nuevo bajo el sol. Nadie inventa nada. Esto que hoy pasa en Uruguay ya pasó…ya fue -en el mundo- y volverá a ser…, pero solo depende tí y de mi mantenernos firmes en nuestras convicciones, respetando al otro; pero exigiendo el mismo respeto y la posibilidad de expresar lo que sentimos. Ya sea de un lado o del otro. “LOS PENSAMIENTOS SON LIBRES”, exprésalos y deja que los expresen pero no dejes que te vendan, ” lo malo por bueno, y lo bueno por malo “.

No todo lo que brilla debajo del sol es oro. Y no todo lo que aparece como nuevo es NOVEDAD. Tú puedes vivir con mucho respeto, convivir socialmente, sin discriminar, sin marginar, pero no tienes porque aceptar o compartir imposiciones que son manejadas desde muy lejos y desde siempre “queriendo mutar situaciones” y “condiciones humanas” que son inmutables. Sólo piensa…piensa, y exprésate, porque ahí está tu LIBERTAD; que nadie te cercene la posibilidad de ser verdaderamente LIBRE. Por ahí entre todos podemos generar la oportunidad de seguir sosteniendo un Uruguay de “tres gatos” locos, que no necesita tanto de la parafernalia que nos quieren mostrar; para seguir siendo un país sano; “sin tanta contaminación” que sigue desembarcando y le abrimos los brazo de par en par; descuidando la riqueza humana que tenemos dentro.

Por DANTE HERNANI