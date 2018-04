Estuvo presente en el evento organizado por la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Suiza.

En este mundo tan mezquino y tan hipócrita -originado por el Sistema de forma pre-meditada- acompañado en su gran mayoría por medios masivos obsecuentes al poder -no importa el color-; Violeta dejó un mensaje claro y contundente a sus 86 años; dónde tanto hombres y mujeres que no entendieron o no quieran entender el mensaje, seguramente hicieron o harán “oídos sordos” al mismo.