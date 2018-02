Inscripciones Coro Municipal de Colonia 2018

El Coro Municipal de Colonia, dependiente de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia, invita a sumarse en el presente año, como coreuta en las cuerdas de Sopranos, Contraltos, Tenores y Bajos, para los diferentes proyectos musicales locales, departamentales, nacionales e internacionales.

La participación en el mismo es de carácter vocacional/ honorario.

Las inscripciones se realizan desde el 6 al 27 de febrero de 2018 en Casa de la Cultura de Colonia, Calle Rivera 346 en portería de la misma. (Horario diurno continuo).

De igual modo, a través de los siguientes contactos:

e-mail. [email protected]/ [email protected]/ [email protected]

Teléfonos. 45223075/ 45225599 / 099521740 por mensaje de texto / whatssapp

Director: Prof. Fernando Maddalena Balbi.

Requisitos

Fotocopia de Cédula de Identidad.

Edades comprendidas entre los 18 y 45 años, preferentemente (no excluyente).

Voz sana.

Musicalidad.

Experiencia anterior de canto colectivo (no excluyente).

Conocimiento de música e idiomas (no excluyentes).

Disponibilidad de asistencia a ensayos regulares 2 veces por semana.

(Lunes y Miércoles a partir de las 20.30hs en Casa de la Cultura de Colonia).

Disponibilidad de asistencia regular para actuaciones.