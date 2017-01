ADEOM Colonia manifiesta rechazo a los aumentos de tarifas en los Servicios y la implementación departamental del Impuesto al Alumbrado.

ADEOM COLONIA manifiesta Claro y absoluto rechazo a los aumentos de tarifas en los servicios y la implementación departamental del impuesto al alumbrado, ya que es una de las explicaciones del menor crecimiento del salario real y por lo tanto la reducción del poder de compra de los trabajadores.

Cuando el poder político se señala entre sí, por la responsabilidad, sabemos qué sector de la sociedad se favorece, discrepamos con algunos mitos y realidades, pintadas con colores políticos, de espaldas a las necesidades verdaderas de los trabajadores. La realidad nos golpea duro cada principio de año, No es la cuestión para los trabajadores, si es tarifazo o no es tarifazo, si a nivel Departamental es inconstitucional o NO el Impuesto de Alumbrado, lo que realmente hay que analizar es el impacto Social y Económico que trae aparejado un nuevo Impuesto y la suba de tarifas en los servicios.

¿Qué sector de la sociedad se Perjudica?

El impacto económico para la gran mayoría del pueblo es tremendamente desigual e injusta, para muestra basta un botón. Lamentablemente para los intereses sociales, la discusión política en su mayoría, está orientada solamente en la importancia cuantitativa, y no cualitativa, que es sin dudas nuestra preocupación más grande. Es decir, se discute el monto a pagar o su legalidad, ahora bien, no se discute -o poco importa- el ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Cómo? y ¿Por qué? y lo más importante, ¿para qué? Se ejecuta un enorme peso tributario a la enorme mayoría de los trabajadores y/o contribuyentes con menor poder adquisitivo, que genera, sin dudas, aún menor poder adquisitivo.

¿Por qué tenemos que cambiar esta modalidad de política de gastos y tributos?

A veces, para los trabajadores A + B = C, qué decimos con esto: Esta modalidad de aumento de tributos, tanto Departamental como Nacional, en fin, más carga tributaria, aumentos de tarifas para afrontar pagos de intereses, más aumento al consumo interno para la gran mayoría de la población (pongámosle “A”), sumados, a la disminución de tributos al patrimonio a los grandes capitales, a la actividad Financiera y grupos Exportadores (“B”) , sin lugar a dudas nos da como resultado Mayor Conflictividad social, desigualdad, Injusticia, menos salario, menos empleo y peores condiciones de trabajo (al resultado llamémosle “C”).

Como propuesta inmediata. Tal vez deberíamos empezar por el final, y para que salarialmente los trabajadores No arranquemos cada principio de año perdiendo, para esto proponemos: Que el salario individual de cada trabajador acompañe el crecimiento del producto de manera anticipada (reajuste de IPC proyectado a la Inflación), para NO perder capacidad de compra, de bienestar, etc.