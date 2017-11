El diablo es astuto, tenaz, “engañero”. Se sabe vencido pero persiste

OPINIÓN

COMIENZA A SACARSE EL ANTIFAZ, PRIMERO LA VAQUITA, AHORA EL PERRITO…Y VOS, ESTÁS PREPARADO?

Ahora se viene el Chip para los perritos. Con el verso de…un problema sin solución y que tampoco la acarreará esto de “chipearlos”, otra prueba más de un SISTEMA tenebroso y controlador. Prepárate, ya te vienen gradualmente – la formula de la New Age- mentalizando, manipulando a través de la “historia clínica” con el verso de: si tienes

un accidente, que si te ocurre algo, si alguien necesita ubicarte, etc., etc., etc. -el trabajo sobre tus miedos- donde accederán definitivamente a tus datos, tu intimidad y más….ESCRITO ESTÁ, intentarán marcarte y lo que es peor OBLIGARTE. Pero Dios trabaja sobre tu seguridad, el Amor y te quiere LIBRE el conoce tu corazón y no necesita “chipearte”.

Ya en otros países está en practica y hace mucho. CUANTO PIENSAS VA DEMORAR EN OCURRIR AQUÍ? donde las logias, las sectas, ciertos credos vinculados con el PODER tienen “tejidos” entrelazados con los mismos grupos que se mueven PODEROSAMENTE E IMPUNEMENTE en los âmbitos del Poder Mundial.

Lamentablemente Uruguay cayó en su Ignorancia Espiritual en la Red, no pudo escapar -el Pueblo en su mayoria no entiende nada de lo que se mueve en ciertos planos- y lo que manejan ciertas HUESTES y tendrá que soportar esto y más. Pues se vendrán aún tiempos de Persecución para aquellos que no le hagan reverencia al SISTEMA. Nada habrá de sorprendernos pues lo que sobrevenga ya está escrito. Ni legisladores, ni ministros, ni gobiernos inventan, ni descubren nada, ni traerán soluciones -sólo paliativo – y muchos -NO TODOS- doblarán sus rodillas y se inclinan ante un Mundo Tenebroso incluso vendiendo sua almas- aunque hablan de amor “con minúscula” -donde se mueve el engañador pues no se mueven en le verdadero AMOR. EL AMOR DE DIOS. Así que simplemente, …Estad firmes y velad en todo tiempo…porque el dia ni la hora nadie lo sabe. Pero sin dudas que entramos a transitar los Últimos Minutos de este partido terrenal -los descuentos- no lo dudes. Primero la vaquita, ahora el perrito y después…te puede tocar a ti.

Alex Hernández

http://www.elmundofinanciero.com/noticia/38675/tendencias/mas-cerca-los-chips-implantados-en-humanos.html