¿Mujica “mediador”?: que el fútbol no pueda “auto-gestionarse” es lamentable

OPINIÓN – Esto marca lisa y llanamente la capacidad dirigencial -poca- de nuestro fútbol y que los grandes Medios Masivos de Prensa y muchos reconocidos periodistas que Ud. ve todos los días no se animan a marcar y viven los 365 días del año, quedando bien con Dios y con el diablo, cambiando conceptualmente según sople el viento.

Aquí estar o caer simpáticos de un lado o del otro -y más en nuestro país- es muy común, lo que no es común es que se saquen las caretas los que quieren empoderarse a través del FÚTBOL, y dejar de hablar de fútbol, y hablar pura y exclusivamente de NEGOCIOS. EL FUTBOL ES OTRA COSA.

El fútbol no puede pasar por Mujica al cual le costó muchísimo gobernar un país -más un deporte donde se necesita mucho vestuario y menos “de mijo” y andar haciendo “changas”- y por ningún espectro político, pues bastante “mal mirada está” -sospechada- la figura politica -en un alto porcentaje- como tal.

Lamentable, vergonzoso, inadmisible, que el Fútbol, no pueda resolverse en el plano dirigencial y en el ámbito del deporte. Pero es así. El fútbol ya no es FUTBOL GENUINO, es Futbol $$$ y es hora de sincerarse… pero si la vía del sinceramiento es la política, me permito decir, que…no vamos bien. Y ojo… cuidado, analicemos todos y todas las situaciones, poner todo, lo de hoy y lo de ayer sobre la mesa -porque hay muchos “rapiditos de conceptos” y cambiantes- que miran demasiado “la grieta” en suelo ajeno y no alcanzan a ver “el zanjón” que han generado en nuestro fútbol y más allá.

Cómo decimos siempre, y podemos estar equivocados -desde la llegada de Valdez por la ventana- hay un sin fin de “opinólogos” que según el patrón hacen sus mandados y según el mandado que hacen, Ud. los va conociendo -hacen historietas de vida, mártires de la vida poco menos- pero según en la vereda y el balcón en que se encuentren, suelen cambiar y bastante. Lo lamentable, que la gente -mucha- compre. En fin. Así estamos. Capaz que el fútbol lo acomoda Mujica. Es lo que hay…pero no dejaría de ser lamentable.

Alex Hernández