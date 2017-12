Antía fue durísimo con Constanza Moreira

LE RECOMIENDO QUE NO SE MUERDA LA LENGUA PORQUE VIVE ENVENENADA – El jefe de la comuna expresó -según consigna El Espectador- que ella y otros dirigentes del FA deberían preocuparse más por el Maldonado que dejaron, “totalmente destruído y con cuatro denuncias penales en la Justicia”. Consideró que el FA “todavía tiene la marca ardiendo por haber perdido el gobierno y lo perdieron porque fueron un desastre”.

El Intendente Enrique Antía se refirió, en Piriápolis, a declaraciones realizadas por la Senadora Constanza Moreira sobre el gobierno de Maldonado.

Afirmó que “lo de Constanza Moreira no me preocupa; lo único que le recomiendo es que no se muerda la lengua porque vive envenenada” y pidió aguardar al resultado de las denuncias que radicó su administración en relación a distintos asuntos de la gestión de Oscar de los Santos.

“La senadora había manifestado en su momento, que Maldonado es nuestro Brasil y comparó la gestión de Antía con la situación política de los vecinos del norte”.