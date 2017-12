Este sábado 9: Lacalle Pou y Planchón en Colonia

COMUNICADO – Este Sábado 9 de Diciembre en el Club Plaza de Colonia a la hora 20:30 estará el líder de “TODOS” Luis Lacalle Pou junto a su principal referente en el Departamento de Colonia el líder de la Lista 12 Ricardo Planchón Geymonat.

Consultado Ricardo Planchón sobre la visita manifesto que, “…es un Congreso de balance del año 2017″, pero al mismo tiempo es abierto a todo público y es la oportunidad de que Luis pueda escuchar a la gente ,…“ yo creo que no hay nada para festejar en el final de este año 2017, en un País donde la violencia y la delincuencia ha llegado a un sitial alarmante con niño/as asesinados y violadas, además de que el Gobierno manda un mensaje contradictorio es este aspecto”.

Ricardo Planchón dijo que parece ser “que el Gobierno está más preocupado por los derechos humanos de los delincuentes que por las familias Uruguayas,… “ todos los días hay robos a mano armada en comercios y casas y los delincuentes son liberados y hasta se preocupan que sus caras no salgan en los informativos.

La gente dijo “Basta Ya”, pero el Gobierno en su soberbia no llega a entender. Ricardo Planchón además dijo que le pidió al líder del Partido Nacional Luis Lacalle Pou que si llega a ser Presidente eleve la modificación para la aprobación del Parlamento de el Proyecto de Ley que presentó en Mayo del año 2012 en el que se establecía la “Cadena Perpetua” para homicidas que tuvieran como antecedente la violencia sexual previa; “… el proyecto establece además que el delito no es Excarcelable en ningún caso y no se permiten salidas transitorias por ningún motivo , además el homicida violador debe trabajar en cárceles granjas para su propia manutención y debe aprender un oficio para ayudar desde la cárcel a la familia de la Víctima.

El líder de la lista 12 trasmitió también que se debe eliminar la ley de Procesamiento sin Prisión es insólito que un delincuente cometa un delito y lo procesen sin Prisión y vuelva a su casa como si nada hubiera pasado, “… si te roban el delincuente entra por una puerta y sale por la otra pero si tu sos la Víctima del Robo te hacen perder tiempo en la Seccional o en el Juzgado”; ” … el delincuente o va a Prision o debe trabajar para saldar su delito con la sociedad y el Gobierno debe entender que el delincuente comete el perjuicio y el afectado es la Víctima que es el que el Estado debe proteger” – puntualizó Planchón.

Por último Ricardo Planchón Geymonat dijo que Luis Lacalle Pou está muy preocupando por la situación que vive el país y por la imposibilidad de hacer aprobar proyectos de ley que defiendan a la gente “… ya que el Gobierno tiene la mayoría en Diputados y Senadores y los detienen”. Planchón también trasmitió que este Sábado se escuchará a los jóvenes de la Lista 12 que tuvieron una excelente elección en las elecciones internas y se agradecerá el gran trabajo que ha echo toda nuestra militancia y dirigentes; “… a los que les decimos muchas gracias”.

Debemos ser conscientes que a partir de ahora tenemos una gran responsabilidad ya que no representamos sólo al Partido Nacional sino a todos los Uruguayos que quieran Cambiar por lo cual están invitados finalizó el líder de la 12.