Va en serio: vecinos de Juan Lacaze marcharán en reclamo de Seguridad

ESTE JUEVES 7 VA EN SERIO, HORA 19 – El “Grupo Puerto Sauce Unido” (GPSU), una formación social integrada recientemente por vecinos de la ciudad de Juan Lacaze, tomó sobre sus hombros la nada fácil tarea de movilizar a la ciudadanía y de sensibilizar a las autoridades jurídicas, policiales y legislativas preocupado por el problema de inseguridad en la localidad, a raíz de una serie de delitos que se han registrado en los últimos meses.

En ese marco, convoca a los vecinos lacacinos a concentrarse este jueves 7, a las 19.00 hs., frente al Destacamento de Bomberos, en Ruta 54 y Camino a la Balsa, para desde allí marchar por la Avda. Artigas, José Salvo, José Campomar y José Enrique Rodó, para concentrarse frente al Juzgado de Paz, donde se dará lectura a una proclama. Para participar de la misma, se solicita a quienes se movilicen llevar banderas nacionales, de Juan Lacaze o de instituciones sociales o deportivas, pero NO BANDERAS POLÍTICO-PARTIDARIAS.

El grupo, que está integrado por representantes de distintos sectores sociales, religiosos, políticos y culturales, cuestiona la falta de respuesta de las autoridades policiales a nivel local y departamental, pero por encima de ello es particularmente crítico con el sistema judicial.

“Estimamos que en Juan Lacaze hay una treintena de menores involucrados en hechos delictivos y una decena de mayores, ampliamente conocidos, que delinquen y van a ‘pasear’ cada tanto algunas semanas a Piedra de los Indios para salir y volver a las andadas. Sin embargo, 14.000 lacacinos somos rehenes de ellos”, indicaron voceros del grupo.

“Eso nos preocupa, y mucho. Pero más nos preocupa la presencia de elementos desconocidos que han llegado a Juan Lacaze provenientes de la zona metropolitana, de donde son corridos por los patrullajes y los sistemas de cámaras de videovigilancia. Perseguidos de esos lugares, eligen como escenarios de sus nuevos delitos los departamentos del interior, y así en los últimos meses han asolado a las localidades de Colonia”, señalaron.

“Pretendemos que, en especial las autoridades judiciales, sean más enérgicas con aquellos que, provenientes de otros lados y no teniendo modo de justificación de vida ni ingresos, ni razones para afincarse en Juan Lacaze, sean obligados a irse de la ciudad”, prosiguieron.

“Además, llama la atención el cambio en la modalidad principalmente de los robos, ya que pasamos de que se roben garrafas de 13 kilos o ropa colgada en la cuerda, a robar hogares y establecimientos comerciales utilizando armas de grueso calibre por parte de encapuchados, algo impensable hasta hace algunos años”, manifestaron.

“Además -complementaron- ello trae aparejado que, desconfiando de la Policía y de la Justicia, cada vez más vecinos se están armando, y no son pocos los que aseguran que llegado el caso no dudarán en actuar por mano propia para defender sus familias y su propiedad. Y ello puede determinar que personas de bien, honradas, por un desorden momentáneo terminen en prisión por muchos años, mientras que los delincuentes están afuera felices y contentos. No queremos eso para ningún lacacino de bien. No queremos justicia por mano propia. Las respuestas las deben dar las autoridades”.

Amplio respaldo

El grupo convocó el viernes pasado a una asamblea abierta en el Club Independiente a la que asistió un número más que significativo, casi 120 personas que de forma unánime respaldaron el accionar del movimiento.

En esa oportunidad, el grupo presentó a los vecinos las siguientes propuestas:

Realización de la marcha del próximo jueves 7 y de las que sean necesarias de aquí en más para reclamar cada vez con mayor fuerza a las autoridades policiales, judiciales y legislativas soluciones a la situación;

Solicitar al Ministerio del Interior la implementación del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) en el departamento de Colonia. Esta iniciativa fue formalizada como respuesta al incremento de los delitos violentos, pero hasta ahora sólo en ciertos puntos críticos de la zona metropolitana. Cuenta con 1.000 efectivos del Grupo de Reserva Táctica y de la Guardia Republicana, que tienen como primer objetivo la prevención y disuasión del delito, y recorren los distintos circuitos en móviles, motos o a pie.

Solicitar el aumento de número de efectivos policiales en las Seccionales, como así también el apoyo necesario de recursos para su correcto desempeño.

Retornar al régimen de internado en la Escuela de Policía de La Paz (C.P.), ya que la desaparición de dicho sistema ha provocado una clara disminución de aspirantes.

Exhortar a los vecinos a denunciar cada hecho delictivo del que se tome conocimiento, ya que en Juan Lacaze la mayoría de las denuncias, descartada por parte de los vecinos una eventual aclaración del episodio, no se realiza. Ello determina que el número de denuncias efectuadas sea mucho menor a los delitos efectivamente perpetrados. En tal sentido, el GPSU solicitó que las denuncias NO se realicen directamente a las Seccionales ni al 911 sino al 911 Nacional (911 desde cualquier teléfono o *911 desde cualquier celular), ya que de esa manera las denuncias quedan ingresadas al sistema y además la respuesta policial es mucho más rápida.

Finalmente, el GPSU ya se puso en contacto con grupos de vecinos de Nueva Palmira, Carmelo, Tarariras, Rosario, Valdense y Nueva Helvecia, por cuanto en los próximos días llevarían adelante reuniones conjuntas para continuar reclamando ya a nivel de todo el departamento las soluciones a la delincuencia que, por ahora, no llega.