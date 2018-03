Visita Colonia el Embajador de la Unión Europea, Karl-Otto König

El próximo lunes 19 de marzo el Embajador de la Unión Europea, Karl-Otto König, visitará la ciudad de Colonia del Sacramento con el fin de fortalecer los lazos de la Unión Europea con el Departamento, conocer de primera mano la realidad socio-económica local, y delinear los objetivos y actividades de la Unión Europea en el Departamento. En el marco de esta visita, la Unión Europea desarrollará varias iniciativas de sensibilización sobre temas relacionados con la igualdad de género junto con la Intendencia de Colonia.

Llegando a las 11:00 horas, el Embajador se dirigirá en primer lugar a la Intendencia de Colonia para reunirse con el Sr. Intendente Carlos Moreira. La reunión servirá principalmente para mejorar el entendimiento mutuo y establecer los vínculos para posibles futuros emprendimientos.

Luego de la reunión, a las 11:30 horas., realizará una conferencia de prensa en Salón de Actos de la misma Intendencia de Colonia, a la cual están invitados todos los medios de comunicación del Departamento y del país.

A las 12:00 horas inaugurará la intervención urbana “Un paseo en sus zapatos” – una acción de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres, la cual permanecerá abierta hasta las 16:30 horas en la Explanada Municipal. La acción ofrece al público la posibilidad de ponerse en el lugar de quienes han sido víctimas de violencia basada en género y escuchar sus historias (ver detalle abajo).

A las 15:00 horas el Embajador inaugurará el Panel “La Igualdad de Género, compromiso de todos”, a realizarse en la Casa de la Cultura (Rivera 346), cuyo objetivo principal es ofrecer un espacio de diálogo sobre la igualdad de género – abordando la participación política y la toma de decisiones de las mujeres, sus derechos económicos y sociales, y la violencia de género – desde la perspectiva local. Este panel, conformado además por representantes del gobierno Nacional (Inmujeres), el gobierno Departamental y la sociedad civil, es abierto a toda la población e incluirá un espacio de debate e intercambio con todos los participantes.

Programa del Panel:

15:00 horas Palabras del Embajador de la Unión Europea, Karl-Otto König

15:10 – 15:50 Palabras de los panelistas invitados:

· Representante del gobierno Nacional (Inmujeres)

· Representante del gobierno Departamental

· Representantes de la sociedad civil

16:00 – 16:30 Espacio de debate e intercambio con todos los participantes.

Información sobe la intervención urbana “Un paseo en sus zapatos”

La intervención urbana “Un paseo en sus zapatos” es una forma distinta de acercarse al tema al tema de la violencia basada en género. Desde la empatía, los visitantes son invitados a vivir la experiencia de estar literalmente en los zapatos de mujeres que han vivido situaciones de violencia. Andrea, Mariana, Jessica, Carina, Cristina, Caroline, narran las historias que han impactado en ellas y buscan compartirlas con quienes quieran conocerlas.

La realización de esta intervención está a cargo de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay. La Unión Europea tiene un firme compromiso con la erradicación de la violencia de género y con el logro de la igualdad de género, para asegurar los derechos de las mujeres y niñas a vivir una vida libre de violencia es construir un mundo mejor, más digno y más próspero. Se estima que más que un tercio de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física y/o sexual en algún momento de su vida. Pero la violencia no proviene de una posición de fuerza; es más bien una expresión de debilidad. Y prospera porque muchas veces ocurre en la oscuridad, no se ve y no se habla de ello. Esta intervención intenta poner a la luz esta realidad para ayudar a que salga de la oscuridad y se rompan los muros del silencio.

La población está invitada a sumarse a esta iniciativa para escuchar las historias en la voz de sus protagonistas y caminar en los zapatos de estas mujeres.