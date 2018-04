Volvió “El Mariachi” y movió los cimientos del Club Plaza

REGRESO TRIUNFAL DEL COLONIENSE CASERO – El pasado viernes 13 de abril, el Gimnasio Víctor Manuel del Cerro, del Club Plaza Colonia, volvió a vivir una noche de gloria en materia boxística. El regreso de “El Mariachi” Casero convocó a unas 800 personas que vibraron con cada una de las 8 peleas que tuvo el evento organizado por Juan Prandi a través de la centenaria institución. Es que aparte de los combates profesionales, protagonizados por Paola Ibarra y Mariachi Casero, estuvo presente por primera vez en Colonia la selección uruguaya de Boxeo, con el local Matías Ferreira, y se destacaron los púgiles de Plaza Colonia Esequiel Alallón y Paula Bilbao.

El rosarino Matías Ferreira -fue protagonista de la última pelea amateurs- luego de ser campeón sudamericano, enfrentando en los 75 kilos al boxeador de Estudiantes de la Plata, Ezequiel García. El combate fue todo para el representante de Plaza Colonia y de la selección, amén de que el boxeador platense mostró una buena defensa e hizo lo imposible para no ser noqueado. EL resultado fue de victoria para Ferreira en fallo unánime.

Previo a las peleas del campo rentado, la organización del evento realizó un merecido homenaje a dos ex boxeadores colonienses, como Milton “Maguila” Rodríguez y Arnoldo Thiebaud.

En el primero de los enfrentamientos profesionales se dio lo más desparejo de la noche, la uruguaya Paola Ibarra en la categoría ligero fue demasiado para la resistencia de la brasileña Erika Araujo que claramente no estuvo a la altura de las circunstancias. Paola Ibarra que atraviesa un gran momento, viene de disputar el título sudamericano en Argentina, dónde fue despojada por los árbitros, combinó una seguidilla de golpes bien conectadas, que llevó a que el árbitro Martín Carnevale parara la contienda antes de terminar el primer asalto.

Finalmente, el esperado combate estelar, el retorno del Mariachi Casero, tras dos años sin pelear. El único boxeadorpr coloniense llegó a este combate con un fuerte dolor en el brazo izquierdo, que le imposibilitó realizar el plan de pelea estipulado en un principio, pero aún así dio cátedra de boxeo frente a un duro rival argentino, Rolando Peña quien nunca ha sido noqueado, con más experiencia que el coloniense, y quien venía de protagonizar una gran pelea transmitida por TyC Sports. Mariachi boxeó, caminó el ring y fue más que su rival a lo lago de los 4 asaltos, ya que pegó él pero nunca se dejo golpear por el sureño argentino. Un regreso triunfal del primer y hasta ahora único boxeador profesional coloniense que ilusiona.

Los combates amateurs fueron regidos por la Federación Uruguaya de Boxeo y los profesionales por la Comisión Nacional Boxeo Profesional. Estuvieron presentes, el presidente de la Federación Uruguaya de Boxeo Juan Carlos Montiel, el presidente de la Comisión Nacional de Boxeo Profesional Sergio Altesor, así como el director de Knock Out a las Drogas Raúl Recoba, el Cónsul argentino en Colonia Dr Daniel Plaza y los directores de la Intendencia de Colonia, que apoyó el evento.

La organización quiere agradecer a todos los que colaboraron de alguna u otra manera, destacando la difusión de la prensa local, el respaldo de los auspiciantes y el acompañamiento masivo del público de Colonia que siempre responde.

DETALLES DE LA VELADA

64 kilos – Esequiel Alallon (Plaza Colonia) vs Iván Viera (Golden Gym de Las Flores – Buenos Aires) Gana Alallón por KOT 3

56 kilos – Lucas Fernández (Selección Uruguaya) vs Pedro Laborde (Golden Gym de Las Flores) Gana Fernández por KOT 1

64 kilos – Jairo Albiso (Selección Uruguaya) vs Pablo Giuliano (Golden Gym de Las Flores – Buenos Aires) Gana Albiso por puntos

60 kilos – Paula Bilbao (Plaza Colonia) vs Camila Piñeiro (Continental de Montevideo) Gana Bilbao por puntos

81 kilos – Mathías Mora (Selección Uruguaya) vs Lautaro Casas (Santa Fe – Argentina) Gana Mora por puntos

75 kilos – Matías Ferreira (Plaza Colonia y Selección Uruguaya) vs Ezequiel García (Estudiantes de la Plata) Gana Ferreira por puntos

Profesionales

Ligero – Paola Ibarra (URU) vs Erika Araujo (BRA) Gana Ibarra por KOT 1

Super Gallo – Ruben Casero (URU) vs Rolando Peña (ARG) Gana Casero por puntos

Tarjeta de Ana Méndez, Ruben Casero 40-36 Rolando Peña, Tarjeta de Martín Carnevale, Ruben Casero 40-37 Rolando Peña, Tarjeta de Gustavo Guzzetti, Ruben Casero 40-36 Rolando Peña.