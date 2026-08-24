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Intendente participó días pasados del Evento “Conexión Uruguay – Brasil”

El Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, participó días pasados del Evento “Conexión Uruguay – Brasil”: un espacio de análisis y networking que reunió a referentes del ámbito político, líderes empresariales, representantes del sector financiero, startups e industrias clave para debatir sobre estabilidad macroeconómica, financiamiento, tecnología, servicios y el futuro del Mercosur.
Un encuentro fundamental para comprender cómo potenciar las oportunidades de negocios y fortalecer la integración regional.

Rodríguez compartió el panel con el Intendente de Maldonado, Miguel Abella, y anteriormente se presentó el Secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

Esta actividad fue organizada por ​Piso 22 y El Observador.

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