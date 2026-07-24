Teatro: «Ladies Football Club» de Stefano Massini

La Dirección de Cultura informa la exhibición con entrada libre y gratuita de la Obra «Ladies Football Club» de Stefano Massini, este viernes 24 de julio en el Teatro Uamá – Carmelo, a la hora 20.

Sinopsis:

«Ladies Football Club» del dramaturgo italiano Stefano Massini, recrea con humor, música y emoción la historia del primer equipo de fútbol femenino. Un espectáculo que celebra la fuerza de quienes desafiaron los prejuicios para conquistar un lugar en la cancha. Presentada por estudiantes de cuarto año de la EMAD, con dirección de Fernando Toja.

Ambientada en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial, «Ladies Football Club» sigue a once empleadas de la fábrica de municiones Doyle & Walker en Sheffield, cuya rutina cambia por completo al encontrar un balón en el patio.

Lo que empieza como un juego informal termina transformándose en una liga real que se gana la admiración del público. Sin embargo, con el fin de la guerra, el establishment del fútbol masculino intenta relegarlas y obligarlas a dejar las canchas. Inspirada en la historia real de las pioneras del balompié británico, la obra es un poderoso tributo a la sororidad, el trabajo en equipo y el nacimiento del fútbol femenino.