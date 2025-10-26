ComunicadosDestacadasEventos

Lanzamiento Oficial de la 20ª. Edición de la FIESTA DE LA PRIMAVERA DE TARARIRAS

La ciudad de Tarariras se prepara para celebrar una nueva Fiesta de la Primavera, la cual es organizada por el Club de Leones.

El lanzamiento de la misma se realizará el martes 28 de octubre a la hora 19:00 en el Centro Cultural CINE REX (Tarariras).

Se contará con la presencia del Señor Intendente, la Señora Alcaldesa, representantes de la Institución organizadora y autoridades departamentales y locales.

